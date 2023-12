Miljoniem pareizticīgo Ukrainā pirmo reizi svin Ziemassvētkus saskaņā ar Rietumu kalendāru

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jūlijā parakstīja likuma grozījumus, tādējādi ļaujot ukraiņiem “atteikties no Krievijas mantojuma”, kas paredz Ziemassvētku svinēšanu janvārī. 25. decembrī Ziemassvētkus svin arī jaunizveidotā Ukrainas Pareizticīgā baznīca (Православна церква України), kas 2019. gadā oficiāli atšķēlās no Krievu Pareizticīgās baznīcas sakarā ar Krimas aneksiju un separātistu reģionu izveidi Donbasā. Daudzi gan joprojām ir uzticīgi ar Krieviju saistītajai Maskavas patriarhāta Ukrainas Pareizticīgajai baznīcai (Українська православна церква) un turpinās svinēt 7. janvārī. Kaut gan šī baznīca pēc Krievijas invāzijas paziņoja par atšķelšanos no mātes baznīcas Maskavā, daudzi joprojām ir skeptiski, vēsta BBC.

Tiesa, kara apstākļos Ukrainā nav paredzētas Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas, tiesa, privātie uzņēmumi var patstāvīgi izlemt, kā strādāt, paziņojis Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihals. Tas nozīmē, ka gan 25. decembris, gan 1. janvāris visām varas institūcijām, valsts uzņēmumiem un kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem būs parastās darba dienas.

2022. gada martā Augstākā rada pieņēma grozījumus darba likumdošanā sakarā ar Krievijas invāziju un sekojošo kara stāvokļa ieviešanu, kas paredz visu svētku dienu atcelšanu.