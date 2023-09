Girss kā viltus zobārsts “praktizē” jau kopš 2009. gada, aicinot cilvēkus sludinājumos apmeklēt viņa “privātpraksi”. Bieži vien šādi apmeklējumi pie “daktera” Girsa klientiem atstāja sāpīgas sekas. Girss jau ir divas reizes sodīts par nelikumīgu zobārstniecības praktizēšanu, taču tas viņu neatturēja turpināt piedāvāt un sniegt savus pakalpojumus. Girsam dīvainā veidā izdevās ilgstoši izvairīties no policijas redzesloka, līdz Kauņas rajona tiesā nonāca vēl viena krimināllieta par krāpšanu un veselības pasliktināšanos, kurā apsūdzības celtas pret Girsu, vēsta “Lrytas".

Šoreiz Girss bija “sniedzis palīdzību” kādai 86 gadus vecai pacientei. Pensionāre vērsusies tiesībsargājošās iestādēs, kad tikai trīs dienas pēc zobārsta “apmeklējuma” sākušas mocīt zobu sāpes. Nepareiza ārstēšana radīja sarežģījumus, tāpēc Girss tika apsūdzēts ne tikai krāpšanā, bet arī rīcībā, kas radīja sekas veselībai citam cilvēkam.

Policija aizturēja Girsu, un šoreiz amatpersonām radās aizdomas par Kauņas "zobārsta" garīgo veselību, tāpēc nozīmēta psihiatriskā ekspertīze. Kad tika konstatēts, ka viņš apzinās savu rīcību un ir vainojams, lieta tika nodota tiesai. Girsam, kurš iepriekš izvairījās no cietuma, šoreiz draud brīvības atņemšana līdz 3 gadiem. Girss, pēc profesijas galdnieks, savulaik nepabeidzis medicīnas studijas, atklāja, ka jaunībā uzmanīgi vērojis, kā viņa tēvs latvietis, profesionāls zobu tehniķis, pēc aiziešanas pensijā strādā mājās. Ar laiku dēlam šķitis, ka ar zināšanām pietiek un zobus var ārstēt pats. Tāpēc viņš presē ievietoja sludinājumus par viņa sniegtajiem lētajiem zobārstniecības pakalpojumiem.

Pēc tēva nāves Girss mantojumā saņēma dažus zobu protezēšanas un ārstēšanas instrumentus, kurus tiesas nolēma konfiscēt. Tiesa, vislielāko pārsteigumu tiesu medicīnas ekspertiem radīja pie viltus zobārsta mājās atrastie galdniecības instrumenti, kurus viņš izmantoja, strādājot ar klientiem - urbis, knaibles, pat nagu knaibles. Lai apmeklētāji nenoģībtu no sāpēm, viņiem tika doti pretsāpju līdzekļi.

Savā pieredzē par vizīti pie Girsa dalījies arī kāds Leons G., kurš bijis viens no viltus zobārsta pacientiem: “Urbis bija ļoti skaļš un pilnīgi atšķīrās no tiem, ko izmantoja citi zobārsti. Toreiz kaut kā izturēju sāpes, lai arī tās bija pamatīgas. Bet, ja man tas būtu jādara no jauna, es tiešām vairs to nevarētu izturēt!"

Cilvēki pēc vizītēm pie krāpnieka sūdzējās par lauztiem zobiem, sastrutojumiem, sejas pietūkumu un neizturamām sāpēm, kā arī milzu summām, kas izdotas pie īstiem speciālistiem, lai novērstu radušos sarežģījumus.