No amata atstādinātais Ukrainas aizsardzības ministrs brīdina Rietumus par Putina mērķiem

Publikācijā "The Guardian" Rezņikovs saka, ka neviens "darījums" ar Kremli konfliktu neizbeigs. "Krievija pieprasa atzīt Ukrainas okupētās teritorijas par tās teritoriju apmaiņā pret kara beigām," viņš raksta.

"Taču tas acīmredzot ir tikai viena iemesla dēļ – iegūt laiku, pārgrupēties un, izmantojot jaunus resursus, "beidzot atrisināt Ukrainas jautājumu". Krievija neatzīst Ukrainas un Ukrainas tautas pastāvēšanu. Tās mērķis ir Ukrainas valstiskuma iznīcināšana un ukraiņu asimilācija."

Rezņikovs, kuru svētdien no darba atstādināja prezidents Volodimirs Zelenskis, aicinājumus Ukrainai teritoriāli piekāpties pielīdzināja 1938. gadā starptautiskajām prasībām, lai Čehoslovākija atsakās no Sudetu apgabala par labu nacistiskajai Vācijai. Nodošana notika pēc Apvienotās Karalistes un Francijas lūguma.

"Mēs zinām no vēstures, ka tas neapturēja Hitleru. Drīz vien Trešais reihs pilnībā kontrolēja to, kas palika pāri no Čehoslovākijas, arī tās militāro arsenālu. Putina rīcība notiek pēc līdzīga parauga," viņš raksta.

Rezņikovs pirmdien atkāpās no amata. Viņa aiziešana seko iepirkuma skandāliem Aizsardzības ministrijā. Viņš personīgi nebija iesaistīts korupcijas shēmās. Diplomātiskie avoti vēsta, ka viņš varētu kļūt par Ukrainas vēstnieku Lielbritānijā.

Rezņikovs tāpat norāda, ka Putins neapstāsies pie Ukrainas. "Ļaujot Krievijai iegūt Ukrainas resursus… tikai vairos Kremļa ambīcijas un izraisīs jaunu lielu karu Austrumeiropā, kurā neizbēgami iesaistīsies NATO – ar visiem no tā izrietošajiem riskiem," viņš raksta.

Ukrainas pašas "recepte uzvarai" ir skaidra, stāsta Rezņikovs. Tajā ietilpst Ukrainas 1991. gada robežu atjaunošana, Krievijas karaspēka izvešana, reparācijas un "kara noziedznieku sodīšana". Viņš vēlas, lai Ukrainas integrācija drošības paktos un "grozījumi starptautiskajās tiesībās" nākotnē novērstu "līdzīgas agresijas".

Pirms ASV prezidenta vēlēšanām 2024. gadā un iespējamās Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā Rezņikovs aicina draudzīgos aizsardzības ministrus turpināt militāro atbalstu Ukrainai. "Es mudinu uz vienotību, drosmi un konsolidētu rīcību. Tas mums ir vienīgais veids, kā glābt šo pasauli no trešās pasaules kara katastrofas."