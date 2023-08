VIDEO: krusti kaudzē, "varoņi" zem asfalta - Krievijā līdz ar zemi nolīdzina "vagneriešu" kapavietas

Šonedēļ pasaule kārtējo reizi pārliecinājās par to, ko Vladimirs Putins teica jau sen - nodevību viņš nepiedod arī tiem, kuri itin cieši iesaistījušies viņa noziedzīgo plānu realizēšanā. Taču vietējie sākuši domāt, ka no debesīm izsistā "Vagner" šefa Jevgēņija Prigožina gadījumā, iespējams, plānota ne vien "novākšana", bet arī izdzēšana no vēstures.