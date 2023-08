Ķīnas jaunā sapņu pilsēta nākotnē varētu tikt pakļauta smagām dabas katastrofām

Jau pēc nedaudz vairāk nekā mēneša šo nomaļo teritoriju nākotne krasi mainīsies, jo Ķīna paziņoja par Sji "1000 gadu nozīmīgu" plānu pārveidot šo teritoriju par videi draudzīgu, augsto tehnoloģiju centru, kas kalpotu kā valsts galvaspilsēta un jauns pilsētplānošanas modelis.

Tajā laikā plāns izveidot "Sjonganas jauno rajonu" izraisīja jautājumus, tostarp par to, kā jaunā pilsēta tiks galā ar vides problēmām, kas, kā zināms, piemeklēs zemos purvainos apgabalus.

Pēc sešiem gadiem šie jautājumi ir aktualizējušies, jo Pekina un apkārtējā Hebejas province, kurā atrodas Sjondžana, cīnās ar sekām, ko izraisīja rekordlielas lietavas un plūdi, kuru rezultātā jūlija beigās un augusta sākumā gāja bojā vairāki desmiti cilvēku un vairāk nekā 1,5 miljoni bija spiesti pamest mājokļus.

Sjonganas galvenajos pilsētas rajonos, kur tiek būvēti desmitiem valstij piederošu uzņēmumu biroji, nav ziņots par lieliem plūdiem.

Tomēr apkārtnes postījumi ir pastiprinājuši bažas par lēmumu būvēt daudzu miljardu dolāru vērtu pilsētu plūdu apdraudētā līdzenumā.

Tas ir arī radījis jautājumus par to, cik lielā mērā Sji sapņu pilsēta - un politiskais spiediens to aizsargāt - ietekmēja to, kā amatpersonas pieņēma lēmumus par to, kā pārvaldīt plūdu radītās sekas.

Jūlija beigās, kad spēcīgās lietavas tuvojās reģionam, Ķīnas augstākās plūdu kontroles amatpersonas tikās, lai izstrādātu reaģēšanas plānu. Viena no viņu prioritātēm bija saglabāt galvaspilsētu Pekinu un Sjonganu "absolūtā drošībā" - šī prasība turpmākajās dienās tika atkārtota vairākas reizes.

Tajā laikā eksperti, kas novērtēja reģiona vidi, konstatēja, ka, ja iedzīvotāju skaits sasniegtu 5 miljonus, 100 gadu plūdu gadījumā apdraudēta būtu līdz pat puse no apbūvētajām Sjong'anas Jaunās zonas daļām.

"Jaunajam rajonam ir acīmredzamas atrašanās vietas priekšrocības, bagātīgi zemes resursi, bet ir dažas problēmas, kas saistītas ar ūdens resursu trūkumu, nopietnu virszemes ūdeņu piesārņojumu, augstu plūdu katastrofas riska līmeni," viņi rakstīja Ķīnas Zinātņu akadēmijas publicētajā novērtējumā.

Taču ievērojamais inženieris un politiķis Sju Kuangdi (Xu Kuangdi), bijušais Šanhajas mērs, kurš vadīja ekspertu grupu par Hebejas, Tjaņdzinas un Pekinas attīstību, mazināja bažas par plūdiem.

Xu norādīja uz citiem iemesliem, kāpēc šī vieta tika izvēlēta, tostarp tradicionālo ķīniešu filozofiju un mitrāju nacionālo nozīmi kā vietu, kur Otrā pasaules kara laikā notika partizānu cīņas pret japāņu iebrucējiem, kā teikts valsts plašsaziņas līdzekļos publicētajā viņa komentāru aprakstā.

Tomēr jaunā pilsēta ir aprīkota ar aizsardzību, kas lielā mērā pārspēj tās kaimiņvalstis. Tas ietver infrastruktūru, kas spēj izturēt plūdus, kuru intensitāte var būt vērojama tikai reizi 200 gados, kā arī "sūkļveida pilsētas" iezīmes, piemēram, caurlaidīgas pilsētas virsmas, kas spēj uzsūkt ūdeni, kā teikts ziņojumos un plānos, kas pieejami tiešsaistē.