VIDEO: Austrālijas pludmalē izskalotā cilindra mistika atklāta

Cilindrs bija daļa no satelīta aparāta, ko Indijas Kosmosa izpētes organizācija (ISRO) iepriekš bija palaidusi, CNN pastāstīja ISRO direktors Sudhērs Kumars.

Austrālijas Kosmosa aģentūra pirmdien tviterī paziņoja, ka ir pabeigusi objekta izmeklēšanu, un nonākusi pie tāda paša secinājuma.

Kopš jūlijā tas parādījās pludmalē Grīnhedā, piekrastes pilsētā 250 kilometrus uz ziemeļiem no Pērtas, vara krāsas cilindrs bija piesaistījis ziņkārīgos vietējos iedzīvotājus, kuri vēlējās ieraudzīt neidentificēto objektu.

Spekulācijas izcēlās arī tiešsaistē, cilvēkiem publicējot virkni teoriju par to, no kurienes tas varētu būt nācis.

Taču policija bija teikusi, ka visticamākā atbilde ir, ka tas ir kosmosa atkritums. Austrālijas Kosmosa aģentūra pirmdien paziņoja, ka, ja tiks atrastas vēl kādas aizdomīgas atlūzas, par to jāziņo vietējām varas iestādēm.

“PSLV ir vidēja augstuma nesējraķete, ko ekspluatē ISRO. Atlūzas paliek glabāšanā, un Austrālijas Kosmosa aģentūra sadarbojas ar ISRO, kas sniegs turpmāku apstiprinājumu, lai noteiktu nākamos soļus, tostarp apsvērtu saistības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas kosmosa līgumiem," piebilda Austrālijas kosmosa aģentūra.

Lielgabarīta cilindrs, kas ir garāks par cilvēku, šķiet, ir bojāts vienā galā un ir klāts ar sārņiem, kas liecina, ka pirms izskalošanas tas ir pavadījis ievērojamu laiku jūrā.

ISRO apstiprināja CNN, ka "šobrīd nav bijis tādu plānu, lai objektu atgrieztu Indijā".

Austrālijas kosmosa aģentūra bija mudinājusi cilvēkus izvairīties no objekta apstrādes un pārvietošanas tā nezināmās izcelsmes dēļ. Policija iepriekš paziņoja, ka priekšmets, šķiet, nav cēlies no komerciālas lidmašīnas, un apņēmās to apsargāt līdz aizvešanai.

Kosmosa raķetes ir daudzpakāpju raķetes, kas nozīmē, ka tās sastāv no dažādiem nodalījumiem, kuros tiek pārvadāta degviela, un katrs no tiem tiek izmests noteiktā kārtībā, kad beidzas degviela, un liela daļa gružu nokrīt atpakaļ uz Zemi.