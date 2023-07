VIDEO & FOTO: Nīderlandes piekrastē deg kuģis ar 3000 auto uz klāja

Ugunsgrēks sākās otrdienas vakarā uz 199 metrus garā Panamā reģistrētā kuģa “Fremantle Highway”, kas bija ceļā no Vācijas uz Ēģipti. Ugunsgrēks izplatījās tik strauji, ka vairāki apkalpes locekļi nevis meklēja glābiņu glābšanas laivās, bet uzreiz pārlēca pāri bortam.

Glābšanas dienesti aplej kuģi ar ūdeni, lai to atdzesētu, taču, tas tiek darīts limitēti, lai kuģa tilpnēs neuzkrātos pārlieku daudz ūdens un tas nenogrimtu, paziņoja Nīderlandes krasta apsardze. Tāpat ir apturēta kuģa dreifēšana.

"Ugunsgrēks noteikti joprojām nav kontrolēts. To ir ļoti grūti nodzēst, iespējams, kuģa pārvadātās kravas dēļ," sacīja Nīderlandes Ūdensceļu un sabiedrisko darbu departamenta pārstāvis Edvīns Verstīgs.

Krasta apsardze savā tīmekļa vietnē paziņoja, ka ugunsgrēka cēlonis nav zināms, bet krasta apsardzes pārstāvis iepriekš aģentūrai “Reuters” sacīja, ka ugunsgrēks izcēlies netālu no elektromobiļa.

Krasta apsardze paziņoja, ka kuģis "Fremantle", kas bija izbraucis no Brēmerhāfenas ostas, ir atbuksēts no kuģu ceļiem un var nogrimt. Ugunsgrēka izcelšanās brīdī tas atradās 27 km uz ziemeļiem no Nīderlandei piederošās Amelandes salas.

Uguns izplatījās tik ātri, ka septiņi apkalpes locekļi pārlēca pāri bortam, sacīja Vilards Molenārs no Nīderlandes Karaliskā glābšanas uzņēmuma (KNRM), kurš bija viens no pirmajiem notikuma vietā. Molenārs pastāstīja Nīderlandes raidorganizācijai NOS, ka daži cilvēki guvuši ievainojumus, lecot tālu ūdenī, bet viens apkalpes loceklis liesmās gājis bojā. "Bija daudz dūmu, un uguns izplatījās ātri, daudz ātrāk nekā gaidīts," viņš teica, “cilvēkiem uz kuģa bija ātri jāglābjas... Mēs izglābām viņus no ūdens."

Helikopters no degošā kuģa nogādāja atlikušos cilvēkus no 23 cilvēku lielās apkalpes. Ievainotie tiek ārstēti no elpceļu problēmām, apdegumiem un kaulu lūzumiem, paziņoja vietējās Nīderlandes varas iestādes.

Incidents bija pēdējais no vairākiem pēdējā laikā notikušajiem ugunsgrēkiem automašīnu pārvadājumos. Šā mēneša sākumā divi Ņūdžersijas ugunsdzēsēji gāja bojā un pieci tika ievainoti, cīnoties ar liesmām kravas kuģī, kurā bija simtiem transportlīdzekļu.

Ugunsgrēks pagājušā gada februārī iznīcināja simtiem luksusa automašīnu uz kuģa pie Portugāles Azoru salu krastiem.