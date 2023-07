VIDEO: Sidnejas ostā izlaiž apdraudētos jūraszirdziņus

Pēc izskata atgādinot krabju slazdus, šīs režģu “viesnīcas” tika uzstādītas mēnesi pirms jūraszirdziņu izlaišanas, lai tās paspētu apaugt ar aļģēm, sūkļiem un citiem bioloģiskiem nosēdumiem. Gadu gaitā metāls noārdās un izzūd, atstājot daļēji dabīgu rifu, kas kalpo ne tikai jūraszirdziņiem, bet arī plašākai ostas ekosistēmai.

Vaita jūraszirdziņi ir Austrālijas austrumu piekrastes endēmiska suga, kas dzīvojamās vides trūkuma dēļ kļuvusi apdraudēta. Zinātnieki secinājuši, ka no 2008. līdz 2015. gadam Sidnejas ostas akvatorija populācija bija samazinājusies divas reizes, bet Jaunās Dienvidvelsas štata ziemeļu piekrastē — pat par 95 procentiem.

Šī nav pirmā reize, kad speciāli pavairotie jūraszirdziņi izlaisti brīvībā, un rezultāti vieš cerības. 2021. gadā tika konstatēts, ka apmēram 20 procenti pirms gada Sidnejas ostas nacionālajā parkā izlaisto jūraszirdziņu joprojām uzturas “viesnīcās”, bet 10 procenti jau nērsa ikrus.

Jūraszirdziņu populācijas pavairošana ir Sidnejas Jūras zinātnes institūta, Sidnejas tehnoloģiju universitātes un Jaunās Dienvidvelsas primārā sektora departamenta kopprojekts.

Jūraszirdziņi (Hippocampus) galvenokārt mājo seklos tropu un mērenās joslas piekrastes jūrās, lagūnās, upju deltās un nelielos līčos, vietās, kur var noslēpties starp jūraszālēm, koraļļu rifu un mangrovu audzes izaugumiem. Tie sastopami Klusā okeāna, Indijas okeāna un Atlantijas okeāna piekrastes jūrās, tostarp Ziemeļjūrā un Vidusjūrā.

Lai gan jūraszirdziņi ātri vairojas, visā pasaulē to populācijām draud aizvien lielākas izmiršanas iespējas. Katru gadu tiek noķerti un pārdoti aptuveni 30 miljoni jūraszirdziņu. Liela daļa no tiem paredzēti izmantošanai tradicionālajā Āzijas medicīnā, kur jūraszirdziņus lieto pret dažādām kaitēm, sākot ar astmu un lauztiem kauliem un beidzot ar impotenci. Katru gadu apmēram miljons jūraszirdziņu kļūst par eksotiskiem un muļķīgiem suvenīriem. No tiem izgatavo atslēgu piekariņus, papīra preses un piespraudes. Jūraszirdziņus apdraud arī rūpnieciskā zveja un koraļļu rifu izmiršana, kā arī tos ķer, lai pārdotu turēšanai akvārijā, kaut gan tikai nedaudzi jūraszirdziņi izdzīvo nebrīvē, jo tiem vajadzīga īpaša barība un tie ir uzņēmīgi pret slimībām.