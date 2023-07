Pieaudzis avārijās sasistu auto eksports uz Krieviju

Viens no galvenajiem piegāžu maršrutiem ved no Armēnijas, kur dažus autotirgus apmeklējis izdevuma “Financial Times” korespondents. Šeit piegādā automobiļus no rietumvalstīm, galvenokārt sistus, remontē un pārdod Krievijas pārpircējiem.

Jauns “Audi”, “Porsche”, “Volvo” – tos Krievijas autosalonos vairs nenopirkt. 2022. gada janvārī pirms iebrukuma Ukrainā automašīnu eksports no Armēnijas uz Krieviju bija 791 000 ASV dolāru vērts, bet šā gada janvārī – 180,7 miljoni, pēc “Trade Data Monitor” datiem. Pieaugums ir 228 reižu liels.

“Neviena no tām nepaliek Armēnijā,” “Financial Times” paudis sarunas biedrs, rādot uz mašīnu rindām. “Visu reeksportē uz Krieviju, šo to uz Kazahstānu.”

Sankcijas aizliedz eksportēt uz Krieviju automobiļus no Eiropas dārgākus par 50 000 eiro un no ASV visus vieglos auto, gan jaunus, gan lietotus. Eiropas Savienība nesen paplašināja ierobežojumus, iekļaujot auto ar dzinēja tilpumu divi litri un vairāk.

Uzņēmīgi ļaudis sākuši uzpirkt avārijās sistus auto izsolēs ASV, kur tos piedāvā apdrošinātāji. Tas ļauj noturēt cenu zem 50 000 eiro, uz ko reizēm uzstāj Armēnijas muitnieki. Mašīnas nogādā pa jūru Gruzijā Poti ostā, no turienes ved uz Armēniju, salabo un jau pa sauszemes ceļu caur Gruziju ved uz Krieviju.

Patlaban Krievijas autotirgus pārdošanas apjoms ir 60% no pirmskara laika. Pirmajā pusgadā Krievijā pārdoti 401 000 jaunu auto un 2,8 miljoni lietoti. Jaunu auto pārdošana kritusies par 46%, salīdzinot ar 2021. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, lietotiem ir 1,4% pieaugums. Jaunu auto tirdzniecībā dominē ķīnieši, viņu daļa sasniedz 49 procentus.