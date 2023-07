Lasvegasā atklāta iespaidīga sfēra, kas projicē brīnumainus attēlus, bet tās iekšienē ir iespaidīgs amfiteātris

Sfēras ārpuse katru dienu un nakti tiks izgaismota ar animācijām un citiem attēliem, kas dažkārt ir saistīti ar sezonu. Piemēram, tas varētu pārvērsties par milzu ķirbi Helovīnā un sniega globusu Ziemassvētkos.

Daži cilvēki jau joko Twitter, ka tā milzīgie, virpuļojošie vizuālie attēli izraisīs satiksmes negadījumus.

"Ir absolūti satriecoši skatīties uz augšu un redzēt, kas atrodas jūsu priekšā," saka Ričs Klafijs, "Sphere" galvenais operāciju menedžeris, “izklaides biznesā esmu darbojies gandrīz 40 gadus. Es nekad neko tādu neesmu redzējis un nepārspīlēju. Tas ir ārpus pieredzētā.”

Sfēru projektēja uzņēmums "Populous", globāla arhitektūras firma, kas projektējusi daudzes pasaules labākās sporta arēnsd. Sfēras būvniecības izmaksas sasniedza 2,3 miljardus ASV dolāru.

Iekšienē ir uzbūvēta amfiteātris ar augstākās izšķirtspējas aptverošu LED ekrānu. Arēnā ir gandrīz 18 000 sēdvietas. To plānots atklāt 29. septembrī ar “U2:UV Achtung Baby Live at Sphere” — 25 koncertu sēriju, kas veidota ap īru grupas nozīmīgāko 1991. gada albumu “Achtung Baby” un turpināsies līdz decembra vidum. Biļešu cenas sākas no 140 ASV dolāriem.

Uzstāšanos uz skatuves padarīs lielais 16K LED ekrāns, kas apņem lielu daļu skatītāju un var papildināt koncerta pieredzi ar trīskāršām animācijām vai izpildītāju tuvplāniem. Amfiteātrī arī izviemtoti 160 000 skaļruņu, kas koncerta klausīšanos padarīs savā ziņā par unikālu.

Pasākuma norises vieta ir aprīkota arī ar kkrēsliem, kas var vibrēt, lai atbilstu visam, kas notiek ekrānā, piemēram, zemestrīcei, un 4D iekārtām, kas var radīt vēja, temperatūras un pat smaržu efektus.