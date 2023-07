Pēc Putina domām, jebkurai valstij ir tiesības izvēlēties to veidu, kā panākt savu drošību, "kuru uzskata sev par pareizu".

"Ir tikai viens ierobežojums. Tas saistīts ar to, ka, sasniedzot vienas valsts drošību, nedrīkst radīt draudus otrai valstij. Līdz ar to mēs izejam no izpratnes, ka šis princips, kas daudzkārt ir bijis deklarēts dažādos starptautiskos dokumentos, tiks ņemts vērā. Bet Ukrainai, protams, ir tiesības uz savas drošības nodrošināšanu. <... >

Mums nav nekas neparasts tajā, kas tagad tika deklarēts gan NATO, gan "septiņniekā". Mēs neiebilstam pret šāda veida apspriešanām. Bet vēlreiz atkārtošu - ar obligātu nosacījumu, ka tiek nodrošināta Krievijas drošība," sacīja Putins, raksta "Meduza" un "Rus.postimees.ee".

NATO samitā Viļņā "Lielā septiņnieka" valstis pieņēma paziņojumu par drošības garantijām Ukrainai. Tāpat solīts, ka tiks strādāts ar Ukrainu pie "konkrētām divpusējām ilgtermiņa saistībām un vienošanām drošības jomā", kuru mērķis ir radīt spēkus, kas spētu "aizsargāt Ukrainu tagad un atturēt Krievijas agresiju nākotnē".

G7 valstis paziņojušas, ka gatavojas sniegt Ukrainas spēkiem "modernu militāro tehniku uz sauszemes, gaisā un jūrā", kā arī sniegt operatīvu militāro un finansiālo palīdzību Ukrainai "Krievijas bruņota uzbrukuma nākotnes gadījumā".

Tikmēr komentējot NATO samitu, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norādīja, ka samitā Viļņā varēja tapt skaidrāki nosacījumi Ukrainas ceļam uz dalību aliansē.

"Ja mēs runājam par maksimālo, ko Ukraina varēja saņemt, maksimālais vienmēr ir tas, par ko var vienoties visas alianses dalībvalstis. Tātad pašlaik šis ir labākais iespējamais kopsaucējs. Pirms samita bija dažādi viedokļi, daudzas diskusijas un sarežģīta daudzpakāpju diplomātija," sacīja Valsts prezidents.

Rinkēvičs uzsvēra, ka deklarācija atspoguļo maksimālo uz šo brīdi. Lai gan Ukrainas uzņemšanas NATO kritēriji nav tik skaidri, kā gribētos, bet apņemšanās vienkāršot Ukrainas ceļu dalībai aliansē, atsakoties no dalības rīcības plāna ir ieguvums.

Jau vēstīts, ka ka 11.jūlijā un 12.jūlijā Viļņā notika alianses samits. NATO paziņoja, ka Ukraina varētu pievienoties aliansei, kad "sabiedrotie tam piekritīs un būs izpildīti nosacījumi". Ukrainas prezidents arī uzslavēja "ļoti pozitīvās ziņas" par jaunu militāro palīdzību no NATO dalībvalstīm.

Zelenskis pateicās Rietumvalstim par pastāvīgo atbalstu, taču lika noprast, ka tās pilnībā neizprot kara realitāti, ar kuru Ukraina saskaras kopš Krievijas spēku iebrukuma pagājušā gada februārī.

NATO dalībvalstis ir veikušas pasākumus, lai paātrinātu Ukrainas iestāšanos NATO, tiklīdz karš būs beidzies.