Nīderlande atdos Āzijā nolaupītos dārgumus

To vidū ir Lombokas dārgumi – liels skaits dārgakmeņu, zelts un sudrabs, ko holandiešu armija nolaupīja karaliskajā pilī Lombokas salā Indonēzijā 1894. gadā.

Šrilanka cita starpā atgūs ar dārgakmeņiem bagātīgi rotātu 17. gadsimta bronzas lielgabalu, kas pašlaik izstādīts Amsterdamā Valsts muzejā. Vēsturnieki uzskata, ka to vietējais valdnieks uzdāvināja Kandi monarham. Pirms kolonizācijas daļā Šrilankas pastāvēja neatkarīgā Kandi karaliste, līdz to 1765. gadā sagrāba holandieši, bet vēl pēc pusgadsimta briti.

Pēdējos gados Nīderlande oficiālā līmenī izvērtē savu koloniālo pagātni. Līdz pat 20. gadsimta otrajai pusei tai bija kolonijas visā pasaulē, turklāt drīz pēc atbrīvošanas no vācu okupācijas 1945. gadā viens no pirmajiem Nīderlandes armijas uzdevumiem bija doties apspiest Indonēzijas neatkarības cīnītājus. Viena no pēdējām neatkarību ieguva Surinama Dienvidamerikā – 1975. gadā.

Karalis Vilems Aleksandrs 1. jūlijā, 150. gadskārtā kopš verdzības atcelšanas kādreizējā Nīderlandes impērijā, atvainojās par valsts līdzdalību tajā. Reāli verdzība tika izbeigta 1873. gadā pēc desmit gadu pārejas perioda.