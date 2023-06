Tā apgalvo Krievijas kara blogeris Vladimirs Romanovs savā “Telegram” kanālā “Romanov Lait”. Iemesls esot bijis lielais civiliedzīvotāju automašīnu skaits uz šosejas.

Tagad šiem lidotājiem draudot krimināllieta. Tādi paši mākoņi esot savilkušies pār robežsargiem, kas nepretojoties ļāva netraucēti “vāgneriešiem” no Ukrainas doties uz Rostovu pie Donas.

Tikmēr “vāgnerieši” ar savu vadoni Jevgeņiju Prigožinu priekšgalā ir amnestēti. Kaujinieki ceļā uz Maskavu notrieca sešus Krievijas armijas helikopterus un lidmašīnu IL-22, tajā bija desmit cilvēki. Kopumā gāja bojā vismaz 13 cilvēki. Prigožins solījis viņu ģimenēm izmaksāt kompensāciju 50 miljonu rubļu (ap 546 000 eiro) apmērā.

“Kad Prigožinam jau Dienvidu kara apgabala štābā prasīja, kāpēc, šī lidmašīna nedod triecienus, bet pilda citas funkcijas, viņš atbildēja: “Bet muļķis no pretgaisa aizsardzības kolonnā trieca nost visu, kas lido,” vēsta Krievijas Pirmā kanāla korespondente Irina Kuksenkova.

Krievijas diktators Vladimirs Putins īsā TV uzrunā paziņoja: “Kritušo lidotāju vīrišķība nosargāja Krieviju no traģiskām graujošām sekām.” Nav gan skaidrs, kā, jo “vāgnerieši” netraucēti turpināja ceļu un apstājās tikai 200 kilometru no Maskavas, it kā Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko pierunāti.