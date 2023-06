“Esmu šausmās,” Navaļnija sabiedrotie noslēpumaini komentē Ļubovas Soboļas veselības stāvokli

Pirms kāda laika Soboļa paziņoja, ka vairs nedarbosies opozicionāru kopas populārajā “Youtube” kanālā “Navalny Live”.

Pēcāk sākās savādu, viņai netipisku un agresīvu ierakstu publicēšana “Twitter”, ko acumirklī pamanīja atbalstītāji.

Situācija kļuva tik neskaidra, ka notiekošo komentēt sāka citi Navaļnija komandas biedri.

Ivans Ždanovs 23. maijā vēstīja: “Draugi, mēs, tāpat kā jūs, ļoti satraucamies par neviennozīmīgajām Ļubovas Soboļas publikācijām. Mēs pārdzīvojam un cenšamies saprast, kas notiek un kā palīdzēt. Katrs no mums ikdienā sadzīvo ar milzīgu spiedienu jau daudzus gadus un ir momenti, kad to izturēt ir grūti. Ļuba vienmēr spēja tikt ar to galā un esam droši, ka tiks arī šoreiz.”

Sīkākus paskaidrojumus Ždanovs gan nesniedza, bet Soboļa turpināja rakstīt “Twitter”.

Mazu dzimumlocekļu joki un emociju izvirdumi

Viens no dramatiskākajiem tvītiem – Soboļas vēršanās pret krievu oligarhiem Abramoviču, Deripashu, Frīdmanu un arī ar Latviju saistīto Avenu.

Soboļa 23. maijā aicināja viņus publiski atzīties, ka viņiem “ir mazi dzimumlocekļi” un “sākt, kaut ko darīt”.

“Pietiks aktīvus restrukturizēt un gulties zem Ķīnas. Varbūt atdosim beidzot parādu dzimtenei?” rakstīja opozicionāre.

Kādā brīdī viņa apgalvoja, ka krievu politiķis un populārais videoblogeris Maksims Kacs, kuram Krievija piešķīrusi bēdīgi slaveno “ārvalstu aģenta” titulu, esot “galvenais ieguvējs” no Krievijas kara Ukrainā.

Kacs Soboļai atbildēja, ka viņai būtu vēlams doties atvaļinājumā, bet daudzi Krievijas liberāļi tikmēr nodomāja, ka Soboļai ir, vai nu uzlauzts “Twitter” konts, vai arī viņa cieš no psiholoģiskām problēmām.

Tad Soboļa “Twitter” ietvaros sāka komunicēt ar Dmitriju Medvedevu un publiski atzinās, ka ir salūzusi.

“Mūs visus salauza Putins, mūsu Krieviju salauza [...],” cita starpā rakstīja Soboļa.

Savdabīgu komentāru Soboļa veltījusi arī "amerikāņiem":

Американцы, нахуй пошли мне звонить — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 25, 2023

Vēl šodien Soboļa paziņoja, ka dzēš savu “Telegram” kontu, vienlaikus skaidrāku ainu par notiekošo ieskicēja Soboļas cīņu biedrene, aktīviste Marija Pevčiha.

“Esmu šausmās par notiekošo”

Papildus informāciju par Soboļu Pevčiha publicēja savā “Twitter” kontā. Jāsaka gan, ka pilnīga skaidrība par notiekošo joprojām izpaliek, taču nu ir zināms, ka opozicionāre tik tiešām cieš no “psiholoģiskas dabas problēmām”.

Savā “Twitter” Pevčiha raksta:

“Draugi. Šis laikam ir sarežģītākais, ko man nācies rakstīt, bet to neuzrakstīt, šķiet, vairs nav iespējams.

Daudzi no jums novēro, ka pēdējās nedēļās kaut kas notiek ar Ļubovu. Jautā, uztraucas. [...] Cilvēki ir norūpējušies, un satraukums ir absolūti atbilstošs un pamatots.

Turpinājumā Pevčiha izklāsta, kas viņai zināms:

“Mēģināšu iet pa ētiski pieļaujamu robežu un pastāstīt, kas notiek. Diemžēl Ļubovai ir nopietnas veselības problēmas. Psiholoģiskās veselības problēmas. Runa ir par ekstrēmu stresu, kas ir izprovocējis šo krīzi. Šī stresa iemesls ir noskaidrots, bet es to vismaz pagaidām atstāšu neatklātu. Tomēr fakts paliek fakts – problēma ir, Ļuba un viņas tuvinieki pilnībā ir lietas kursā par šo problēmu un, es ceru, strādā pie tās risināšanas. Taču šāda rakstura saslimšanām ir īpatnība. Piespiest cilvēku atzīt situācijas nopietnību un uzsākt pilnvērtīgu ārstēšanu – nav iespējams. Tikai pats cilvēks var sevi no tā izvilkt, burtiski aiz matiem. Ilgstoši un konsekventi strādājot pie savas veselības.

Gribu uzrakstīt kaut ko par to, ka “mēs arī esam ļoti norūpējušies”, un man kļūst nelabi no šādām formalitātēm. Mēs neesam ANO vai kāds preses dienests, mēs arī esam dzīvi cilvēki. Un daudzi no mums, ieskaitot mani, ir strādājuši roku rokā vairāk nekā 10 gadus. Es neesmu noraizējusies, esmu šausmās par šo situāciju. No tā, kas notiek mūsu acu priekšā, man, tāpat kā daudziem no jums, ir ļoti sāpīgi. Ja kādam radies iespaids, ka ejam garām un aizveram acis, tas nav pareizs iespaids. Šādā situācijā ir neiedomājami un neiespējami paiet garām. Daudzi cilvēki, kurus jūs labi pazīstat, ir pielikuši ļoti daudz pūļu, lai palīdzētu Ļubai izķepuroties. Es ticu, ka tas izdosies.

[...] Es ļoti lūdzu, vismaz uz brīdi aprobežosimies ar šo informāciju. Lai cik interesanti būtu vērot, retvītot un komentēt, paliksim cilvēki. Atcerēties, ka kaut kas tāds var notikt ar jebkuru. Un ar kādu no jums vai jūsu tuviniekiem tas jau ir noticis. Sargājiet sevi. Tiešām – nopietni sargājiet.”

Kā zināms Ļubova Soboļa bija Navaļnija dibinātā KAF juriste, kura pameta Krieviju 2021. gada augustā - īsi pirms spēkā stājās tiesas spriedums, kurš paredzētu viņai brīvības ierobežošanu (un attiecīgi liegumu izceļot no valsts) uz diviem gadiem.

Maskavas tiesa togad 3. augustā Soboļu atzina par vainīgu "kūdīšanā uz sanitāri epidemioloģisko normu pārkāpšanu" Maskavā 23. janvāra protesta akcijas gaitā (Covid-19 ierobežojumu laikā) un piesprieda brīvības ierobežošanu uz pusotru gadu.

Soboļai noteiktie ierobežojumi paredzēja atrasties mājās no plkst.22 līdz plkst.6, aizliedza piedalīties masu pasākumos un izbraukt no Maskavas un Maskavas apgabala.

Komentējot spriedumu pēc tiesas sēdes, Soboļa uzsvēra, ka lietu uzskata par safabricētu.