Pagaidām nav zināms, cik cilvēku tajā atradās pazušanas brīdī, vēsta BBC.

Nelielas zemūdenes mēdz izmantot tūristu ekskursijām un ekspertu nogādāšanai līdz “Titānika” vrakam. Ceļojums uz katastrofas vietu un ieniršana apmēram 3800 metru dziļumā maksā desmitiem tūkstošu dolāru un viss ieniršanas un izniršanas process prasa apmēram astoņas stundas.

Tolaik vislielākais pasažieru tvaikonis “Titāniks” nogrima 1912. gada 15. aprīlī savā pirmajā ceļojumā no Sauthemptonas uz Ņujorku pēc ietriekšanās aisbergā. Katastrofā, kas notika apmēram 600 kilometrus no Ņūfaundlendas piekrastes Kanādā, gāja bojā vairāk nekā 1500 cilvēku no 2200 pasažieriem un kuģa apkalpes locekļiem.

Kopš atrašanas 1985. gadā “Titānika” vraks tiek intensīvi izpētīts.