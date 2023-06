Kas notiks ar Krieviju pēc kara? Hārvarda universitātes profesors nosauc divus scenārijus

Kā Krievijai beigsies karš Ukrainā?

Pēc profesora domām, ir vairāki scenāriji.

"Režīms izdzīvo un izolējas, turpina pastāvēt kaut kā tālāk. Otra iespēja ir, ka režīms var krist," saka Plohijs.

Ja režīms beigs pastāvēt, dienaskārtībā būs jautājums par Čečeniju vai Dagestānas un Burjatijas nākotni.

Pēc zinātnieka domām, tieši šodien spriedze starp centru un šīm republikām pieaug.

"Tāpēc ir grūti paredzēt kādus variantus, taču galvenais faktors būs tas, cik izšķiroša patiesībā būs Ukrainas uzvara. Un vai tā pienāks," viņš teica.

Krievijas diktators Vladimirs Putins Sarkanajā laukumā veic 9. maija uzrunu. (Foto: AP/Scanpix)

Vai Putins tiks notiesāts?

Sergejs Plohijs uzskata, ka viss atkal būs atkarīgs no Krievijas un Ukrainas kara gaitas, no pretuzbrukuma panākumiem un no tā, cik ilgi šis režīms spēs izturēt.

"Varu pateikt tikai to, ka zaudētie kari Krievijas un padomju vēsturē tradicionāli ir noveduši pie režīmu krišanas. 1905. gada revolūcija notika kontekstā ar sliktajām ziņām, kas nāca no Japānas kara. 1917. gada revolūcija sekoja tā dēvētajam 1915. gada patronu badam Krievijas Pirmā pasaules kara laikā. Afganistānas karš bija pirms Padomju Savienības sabrukuma," viņš skaidro.

Vienlaikus profesors piebilst, ka no ideālā diktatora viedokļa Putins dara visu, lai savu valsti novestu līdz sabrukumam.

Vai pastāv "labie krievi"?

Pēc zinātnieka domām, īstā pret Putinu vērstā koalīcija pastāv tikai ārzemēs.

"Jebkāda pret Putinu vērsta darbība šodien nav iespējama Krievijā, tā ir iespējama tikai ārzemēs. Vai nu tie ir labie krievi, vai arī puslaipni, galīgi nelaipni un tā tālāk, tās ir aprindas, kurām ir vislielākās iespējas tikt pie varas pēc šī kara, pēc režīma, un ukraiņiem vajadzēs veidot attiecības ar viņiem," uzskata Plohijs.