Francijas bērnu sadūrējs pārvests uz psihiatrisko slimnīcu

Uzbrucējs Abdalmasihs H. ir apsūdzēts slepkavības mēģinājumā pēc šī uzbrukuma, kas notika parka rotaļu laukumā Ansī, kas parasti ir idilliska, tūristu iecienīta pilsēta ezera krastā.

Uzbrucējs, kurš ir sīriešu bēglis un pēdējos 10 gadus dzīvojis Eiropā, bija izgājis divus psihiatriskos novērtējumus policijas apcietinājumā. Trešdien viņš tika pārvests uz psihiatrisko slimnīcu pie Lionas, sacīja divi ziņu avoti.

Uzbrucējs ir atteicies runāt ar varas iestādēm, un amatpersonas, izslēdzot terorisma motīvu, nav noskaidrojušas uzbrukuma iemeslu.

Sadurtie bērni vecumā no 22 mēnešiem līdz trim gadiem sākotnēji tika hospitalizēti nopietnā stāvoklī, bet no sadurtajiem pieaugušajiem viens bija nopietni ievainots un otrs guvis vieglus ievainojumus. Neviens no cietušajiem tagad vairs nav dzīvību apdraudošā stāvoklī.

Uzbrucējs, kura laulība ar Zviedrijas pilsoni nesen tika šķirta, bija 10 gadus dzīvojis Zviedrijā, kur viņam aprīli tika piešķirts bēgļa statuss, ziņu aģentūrai AFP pastāstīja ziņu avoti drošības spēkos un viņa bijusī sieva.

Nespējot iegūt Zviedrijas pilsonību, viņš bija atstājis šo valsti un pieprasījis patvērumu Šveicē, Itālijā un Francijā. Dažas dienas pirms uzbrukuma tika noraidīts Francijā iesniegtais patvēruma pieprasījums, jo viņš jau ir saņēmis bēgļa statusu Zviedrijā.

Tiek uzskatīts, ka vīrietis uzbrukuma laikā neatradās alkohola vai narkotiku iespaidā.