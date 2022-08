Drosmīgais krievu karavīrs, kurš, atgriežoties dzimtenē, nolēma neklusēt: "Mēs nejūtam, ka tas, ko mēs tur darām, ir pareizi"

33 gadus vecais Krievijas desantnieks Pāvels Filatjevs, kurš vēl nesen karoja Ukrainā, ir viens no retajiem Krievijas armijniekiem, kurš, atgriežoties dzimtajā valstī, nolēma neklusēt. Pēc atgriešanās no kara viņš uzrakstīja grāmatu "ZOV", kurā nosoda Krievijas armijas rīcību. Pēc grāmatas publicēšanas divas nedēļas katru dienu viņš mainīja dzīvesvietu, lai izvairītos no Krievijas iestāžu izsekošanas. Filatjevs nevēlējās pamest savu valsti, taču, citu pierunāts, viņš tomēr to izdarīja.