"Es tev pakaļ nelēkšu" - trīs policisti Arizonā noskatās, kā noslīkst vīrietis

Traģiskie notikumi fiksēti kamerās, kas piestiprinātas pie policistu formām. Video redzams, kā 34 gadus vecais Šons Bikings, neskatoties uz policistu brīdinājumiem, dodas peldēt Tempes ezerā. Pēc mirkļa vīrietis sāk saukt pēc palīdzības un saka, ka noslīks.

Neskatoties uz to, neviens no trim policistiem vīrieti glābt nesteidzas. Tā vietā viens no viņiem nosaka: "Es tev pakaļ nelēkšu."

Drīz pēc tam Bikings pazudis zem ūdens un vēlāk pasludināts par mirušu. Pirms noslīkšanas vīrietis bija paguvis nopeldēt aptuveni 35 metrus.

Raksturojot bojā gājušo kā "nepasargātu Tempes kopienas locekli", pilsētas varas iestādes viņa nāvi nodēvējušas par "traģēdiju".

Kā raksta BBC, incidents noticis 28. majā ap pulksten 5 no rīta. Policija bija devusies uz izsaukumu par iespējamu kautiņu starp vīrieti un viņa partneri pilsētas centrā.

Ierodoties notikuma vietā, policija, atbilstoši dokumentācijā rakstītajam, konstatējusi, ka pāris "pilnībā sadarbojās un noliedza, ka būtu noticis kāds fizisks strīds".

Tomēr policijas uzņemtie materiāli liecina, ka laikā, kad policisti skaidro abu identitāti un iepriekšējo sodāmību, Bikings pārkāpis pāri tilta margām un devies ūdenī. Viņš sacīja policistiem, ka dodas "peldēties", iebrida un peldēja tilta virzienā, neskatoties uz likumsargu aizrādījumiem, ka ezerā peldēt nedrīkst.

Policija publiskojusi 12 minūšu garu ķermeņa kameru uzņemtu video vien līdz kadriem, kur vīrietis dodas ūdenī. Par tālāk notikušo liecina teksta stenogramma. Tā liecina, ka viens no likumsargiem centies uz notikuma vietu nosūtīt laivu, kamēr blakus stāvošā Bikinga partnere kritusi panikā.

Šobrīd policisti atrodas "nedisciplinārā apmaksātā administratīvajā atvaļinājumā", kamēr notikušo incidentu izskata Arizonas Sabiedriskās drošības departaments un Skotsdeilas policijas departaments.