“Sveicinu visus, kuri ir no Luhanskas tautas republikas! Šobrīd šeit vērojama tāda aina – viss bataljons atkāpās no pozīcijām un to nelaiž iekšā Krievijas Federācijā. Cilvēki jau otro diennakti te sēž, iekšā viņus nelaiž, komentārus nesniedz,” paša filmētā video stāsta kāds vīrietis, kurš, šķiet, ir viens no separātistu karavīriem.

“Ko darīt – mēs nezinām. Mūs nelaiž, draud ar cietumu, nošaušanu un tamlīdzīgi,” nepilnu minūti garo video uzrunu noslēdz separātists.

Kontekstam ir svarīgi zināt, ka prelūdija Vladimira Putina pavēlētajam iebrukumam Ukrainā 24. februārī bija pilnīga Luhanskas un Doņeckas Kremļa izdomāto “republiku” atzīšana viņu pašu iecerētajās robežās, kas aptvēra visu konkrēto Ukrainas apgabalu teritorijas.

Jau dienu vēlāk internetā parādījās arī video, kuros bija redzams, kā Krievijas ar “Z” un citādi apzīmētā kara tehnika iebrauc abās fiktīvajās valstīs, lai drīz mēģinātu iebrukt vēl dziļāk Ukrainas teritorijā.

Zīmīgi, ka, lai arī Kremlis separātistu “republikām” solījis militāru atbalstu, un tā realizēšanai ievedis tehniku tā saucamajās atzītajās valstīs (Luhanskas un Doņeckas “tautas republikas”), ceļš izrādījies tikai vienvirziena.

Krievu okupanti iebraukt drīkst, bet “tautas republiku” militārie formējumi šķērsot Krievijas Federācijas robežu – nedrīkst.

Iepriekš jau ziņots, ka Krievijas plānu dabūt vismaz kaut ko līdzīgu uzvarai Ukrainas austrumos pamatīgi iedragā sistemātisku, identisku kļūdu pieļaušana kaujas laukā, nespēja reorganizēt pie Kijivas cietušās vienības, resursu trūkums un Ukrainas bruņoto spēku uzsāktie pretuzbrukumi.