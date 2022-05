Ziemeļīrijas parlamenta vēlēšanās visvairāk balsu "Sinn Fein"

Ceturtdien notikušajās vēlēšanās nodoto balsu skaitīšanā līdz šim noskaidrots, kuru partiju pārstāvji ieņems 88 no 90 parlamenta vietām. Atbilstošie šiem rezultātiem "Sinn Fein" būs 27 deputāti, Demokrātiskā unionistu partija (DUP), kas vēlas Ziemeļīrijas palikšanu Apvienotās Karalistes sastāvā, saņems 25 mandātus, bet 17 vietas būs Alianses partijai, kurai ir neitrāla attieksme jautājumā par to, kurā no abām valstīm būtu jāatrodas Ziemeļīrijai.

Saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem par Ziemeļīrijas premjerministri jākļūst "Sinn Fein" viceprezidentei Mišelai O'Nīlai. Tomēr vav skaidrs, vai DUP, kas bijusi pie varas Ziemeļīrijā desmitgadēm ilgi, piekritīs ieņemt tai pienākošos pirmā vicepremjera amatu "Sinn Fein" vadītā valdībā.

Ja jauno valdību neizdosies izveidot 24 nedēļu laikā, būs jārīko jaunas vēlēšanas.

O'Nīla žurnālistiem sestdienas vakarā uzsvēra, ka viņas valdības galvenais uzdevums būs ar dzīves dārdzību saistīto problēmu risināšana, nevis diskusijas par Ziemeļīrijas pievienošanos Īrijas Republikai.

"Sinn Fein" - kaujinieku grupējuma "Īru republikāņu armija" bijušais politiskais spārns - priekšvēlēšanu kampaņas laikā pieklusināja savus aicinājumus uz Īrijas vienotību, uzsverot, ka partija nav koncentrējusies uz konkrētu datumu referenduma sarīkošanai par Ziemeļīrijas pievienošanos Īrijas Republikai, bet tā vietā koncentrējas uz augošo dzīves dārdzību un citām vietējām problēmām.