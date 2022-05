Daudzas vadošās militārās un drošības amatpersonas, kā arī oligarhi uzskata, ka Putins mirst vai ir smagi slims, sacīja Hristo Groževs, kurš ir Krievijas lietu eksperts un ir saistīts ar "Bellingcat" izpētes grupu.

Uzskatot, ka Putins drīz varētu nomirt, viņa iekšējais loks neriskētu pakļauties pavēlēm nogalināt opozīcijas ienaidniekus, apgalvoja Grozevs.

Krievijas prezidents neilgi pēc iebrukuma Ukrainā, kas sākās 24. februārī, Maskavas kodolspēkus nostādīja augstā trauksmes stāvoklī, radot bažas, ka viņš varētu nospiest pogu, karam Ukrainā turpinoties pret viņu.

Un pieaugošā Rietumu atbalsta Ukrainai laikā Putins ir izteicis draudus, kas liecina par vēlmi izmantot Krievijas taktiskos kodolieročus, lai piespiestu pretinieku atkāpties.

Uz ziņām, ka Putina veselības stāvoklis pasliktinās, TV intervētājs Dmitrijs Gordons Grozevam vaicājis: "Mēs vērojam, kā [Putins], tiekoties ar [aizsardzības ministru Sergeju] Šoigu, ar labo roku sagrābj galda stūri.

Un viņa žakete ir pārāk augsta un cieši ap kaklu, viņa klibā gaita... vai viņš ir slims, vai arī mēs tik ļoti gribam, lai viņš būtu slims?

Groževs atbildēja: "Es nevaru runāt bez informācijas, bet mēs zinām, ka oligarhi no viņa tuvākā loka apgalvo [ka Putins ir slims].

"Mēs zinām, ka Lubjanka (Krievijas valsts drošības iestādes) nosūtīja vēstuli kaut kur pirms mēneša visiem Krievijas Federālā drošības dienesta reģionālajiem šefiem, ka, ja jūs dzirdēsiet, ka viņam ir ļoti nopietna saslimšana, uzstājam, lai jūs tam nepievērstu uzmanību. Viņi toreiz visi padomāja, ko tas nozīmē, ka viss ir ar precizitāti otrādi," sacīja Grozevs.

Vienlaikus izmeklētājs uzsvēra, ka, viņaprāt, patiesībā nav svarīgi, vai Putins ir slims. "Te ir svarīgi, ka viņam blakus tā domā. Un tas maina formulu. Tas ir faktors lēmumu pieņemšanā," piebilda projekta "Bellingcat" dalībnieks.

"Manuprāt, nav tik lielas nozīmes, viņš mirst vai ir smagi slims, svarīgi ir tas, ka apkārtējie tā domā. Tas maina formulu, tas ir faktors, lai lemtu tieši par to, cik lojāliem cilvēkiem viņiem ir jābūt pret viņu.

Es uzskatu, ka šis faktors - ka viņam tuvi cilvēki domā, ka ar veselību viņam viss nav kārtībā - mazina risku, ka viņi pakļausies viņa rīkojumam nogalināt ienaidniekus, kā tas bija agrāk.

Tā paša iemesla dēļ ir maz ticams, ka kāds nospiedīs kodolpogu."

Krievijas propagandas žurnālists Aleksandrs Sladkovs iepriekš iestājies par atombumbas nomešanu, lai iebiedētu NATO.

Krievija ir apgalvojusi, ka tās militārās kampaņas Ukrainā mērķis ir "atbrīvot" to no it kā "neonacistu" kontroles.

Bet Sladkovs - raksturots kā kara reportieris un "propagandists" - saviem 730,000 sekotājiem paziņoja, ka, iespējams, tuvojas laiks "galējam līdzeklim" sakarā ar to, ka aptuveni 40 valstis apbruņo Ukrainu ar ieročiem, kas tiek izmantoti pret krieviem.

Arvien vairāk tiek runāts par kodolieročiem. "Ja mūs neviens nedzirdēs un 40 valstis turpinās palīdzēt Ukrainas neonacistiem, mums nebūs atpakaļceļa."

Viņš turpināja: "Amerikāņi demonstratīvi izmantoja kodolieročus Japānā. Tātad mums, krieviem, tas būs demonstratīvi jādara Ukrainā, lai šo jautājumu noņemtu ar tālāku konfrontāciju ar tām zināmajām 40 valstīm."

Krāteris vairāku reģionu lielumā būs skaidrs piemērs tam, cik nopietns ir Krievijas aicinājums NATO, lai atgrieztos pie miera un harmonijas.

"Domājot par to, es atceros, cik viegli ASV izmantoja kodolieročus uz Hirosimas un Nagasaki un cik viegli viņi tos gandrīz izvietoja pie Djenbjenfu 1954. gadā," viņš teica, atsaucoties uz ASV plānu Vjetnamas karā uzsākt kodolstreiku, lai palīdzētu glābt pilsētā iesprostotos Francijas spēkus.

Sladkovs brīdināja: "Viss ir iespējams, un to mums māca amerikāņi. Un mēs mācāmies. Ne jau tas, ka kaut kas no tā Ukrainai atvieglos."

Kopš kara izcelšanās propagandisti Krievijas valsts TV aktīvi atbalsta Putinu.

Krievijas valsts mediji svētdienas vakarā mudināja Putinu noslaucīt Lielbritāniju no kartes ar atombumbu.

Pagājušajā mēnesī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs brīdināja, ka Krievija neapsver kodolieroču izmantošanu "šajā posmā" Ukrainā.

Intervijā Lavrovs vainoja ASV, Rietumus un NATO paplašināšanos savas valsts tā dēvētajā "īpašajā operācijā".

Uz "India Today" jautājumu, vai Krievijai ir kāds nodoms izmantot kodolieročus, Lavrovs sacīja: "Šajā posmā mēs apsveram tikai parasto ieroču variantu," vēsta Krievijas valsts ziņu aģentūra "RIA".