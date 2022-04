"Krieviem beidzas karavīri" - britu eksperts prognozē, kad noslēgsies kauja par Donbasu

"Būtībā krieviem beidzas karavīri, un ukraiņi jau gatavojas pretuzbrukumam," sacīja Londonas Karaliskās koledžas zinātniskais līdzstrādnieks.

Krievi jau ir palaiduši garām savu vienīgo iespēju sagrābt reģionu, norādīja Mārtins.

"Viņi izveda visas apdriskātās daļas no Kijivas, bet pēc tam mēģināja pārformēt tās kaujas darbībām austrumos," skaidroja eksperts.

Bet šīs karaspēka daļas ir cietušas kaujās par Ukrainas galvaspilsētu, un Krievijai neizdevās tās nostiprināt un veikt apņēmīgu manevru.

Kā norādīja Mārtins, Lielbritānijas paziņojums par to, ka Ukrainai sniegtās Rietumu palīdzības mērķis ir izspiest Krievijas karaspēku no visas Ukrainas teritorijas, arī no Krimas, iezīmē būtisku stratēģisku izmaiņu.

Turklāt eksperts arī uzskata, ka Lielbritānijas ārlietu ministrei Lizai Trasai varētu arī nebūt taisnība, sakot, ka tam var paiet desmit gadi.

Pēc viņa vērtējuma, Krievijas spēki izjuks vēl pirms tam, un mēs, iespējams, Krievijā pieredzēsim apvērsumu.

ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas lūgums Kongresam piešķirt vēl 33 miljardus dolāru palīdzībai Ukrainai ir skaidrs signāls par nodomiem, uzskata Mārtins.

Tas arī nozīmē, ka NATO un ASV ir nonākušas pie slēdziena, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins blefo, draudot ar kodolieroču piemērošanu gadījumā, ja NATO paaugstinās likmes šajā pretstāvē.