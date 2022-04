Ienaidnieks uzbrūk pie Izjumas, ziņo Ukrainas Ģenerālštābs

"Izjumas virzienā pretinieks sakoncentrējis līdz 25 bataljona taktiskajām grupām. Ienaidnieks mēģina īstenot uzbrukumu apdzīvotās vietas Zavodu virzienā. Tas izgājis uz Dibrovnes ziemeļu nomalēm, cenšas nostiprināties sasniegtajās robežās," teikts kopsavilkumā par stāvokli frontēs.

Zavodi atrodas uz rietumiem no Izjumas, Dibrovne - uz dienvidiem no tās un tikai pāris desmitu kilometru attālumā no Slovjanskas-Kramatorskas aglomerācijas, bet uz austrumiem no tās Krievijas karaspēks cenšas izsisties no savām teritorijām Doneckas un Luhanskas apgabalos.

Krievijas karaspēks joprojām daļēji bloķē Harkivu ar septiņu bataljona taktisko grupu spēkiem, kā arī turpina apšaudīt Ukrainas spēku pozīcijas pilsētā.

Visos frontes austrumu sektoros krievi aizvadītās diennakts laikā aktivizējušies un uzbrūk.

Kopumā Doneckas un Luhanskas apgabalos diennakts laikā atvairīti desmit uzbrukumi, iznīcināti seši tanki un astoņas cita veida bruņu mašīnas, 15 automobiļi un četras artilērijas sistēmas.

Zaporižjas virzienā pretinieks koncentrē spēkus un izvērš loģistiku.

