Ukraiņiem šis karš nozīmē dzīvību vai nāvi: atskats uz pēdējās dienās notikušo

Jau pērn jūlijā savā murgu esejā Putins sludināja, ka tādas ukraiņu nācijas nav. Tieši tāpat Hitlers uzskatīja, ka ukraiņu vieta ir zem Lielvācijas. 21. februārī Putins paziņoja, ka Ukrainas valsts ir mākslīgs veidojums, ko radījusi Krievija, tātad pēc tās iegribas iznīcināms.

Denacifikācija Krievijas izpratnē nozīmē likvidēt cilvēkus, kas nevēlas pakļauties Maskavai, ieskaitot Ukrainas ebreju izcelsmes prezidentu. Kamēr vien ukraiņi (vai jebkuri citi) pretojas vai vienkārši nepiekrīt iebrucējiem, viņi pēc tagadējās Krievijas traktējuma ir nacisti. Demilitarizācija Maskavas izpratnē nozīmē iznīcināt Ukrainas spēju funkcionēt kā valstij.

Vietā pieminēt Doneckas republikas bandas "Vostok" barvedi Aleksandru Hodakovski – viņš sociālajos tīklos izklāstījis Krievijas īsto mērķi, kas nav nekāda krievvalodīgo glābšana. Plāns ir iznīcināt Ukrainas rūpniecību un infrastruktūru, pārvērst to vēl vienā Afganistānā, atpalikušā un sagrautā. Hodakovskis bez nožēlas atzīst, ka, protams, rezultātā Ukrainā nekad nebūs prokrieviska, ne pat neitrāla vara. “Labs ments ir miris ments,” genocīda iecerēs dalās terorists.

Šo nostāju apliecina arī citi avoti. Gandrīz pilnībā sagrautās Mariupoles mērs Vadims Boičenko pārrunās par humāno koridoru izveidi pajautājis Krievijas virsniekam, kāpēc iebrucēji tā rīkojas ar pilsētu. “Atbilde bija ciniska un skarba: jums jābaidās no Krievijas armijas. Tad lūk, mēs nebaidāmies no jūsu armijas, nebaidās mūsu karavīri, jo mēs atrodamies uz savas zemes. Un uzvara un taisnība ir mūsu pusē,” saka Boičenko. Lielākā daļa Mariupoles iedzīvotāju ir krievvalodīgie.

Tieši tāpēc ukraiņi nepadosies, neatkarīgi no valodas, kādā viņi runā, jo runa ir par to, kādā pasaulē dzīvos nākamās paaudzes. Pretim ir ļaunuma valstība, kas gatava neapstāties tikai pie Ukrainas.

Prettanku eži Odesas ielās. (Foto: EPA/Scanpix)

Kā Staļina laikā: okupanti deportē ukraiņus

Krievijas iebrucēji deportējuši no Ukrainas vairāk nekā 400 000 civiliedzīvotāju, no kuriem gandrīz 92 000 ir bērni. No sagrautās Mariupoles vien deportēti gandrīz simt tūkstoši, no Hersonas apgabala ap 90 000 – šie skaitļi jau līdzinās nacistiskās Vācijas okupācijas laika deportācijām.

Pirms izsūtīšanas okupanti ukraiņus ievieto filtrācijas nometnēs. Federālā drošības dienesta darbinieki meklē neuzticamos, karavīrus un likumsargus. Atsijātos deportē uz Krievijas ziemeļiem un Sahalīnu, aizliedzot izbraukt no nometinājuma divus gadus, bet par pārrunas neizgājušajiem ziņu nav. Nolaupīto vidū ir pašvaldību darbinieki, mediķi, nezināmā virzienā aizvests Hersonas teātra direktors.

Krievija vervē arābu teroristus

Libānas proirāniskais šiītu kaujinieku grupējums "Hezbollah" piekritis nosūtīt 800 algotņu uz Ukrainu, iesaistoties karā Krievijas pusē. Kaujiniekiem solīti 1500 ASV dolāru (1360 eiro) mēnesī, viņus vervē Krievijas algotņu grupa "Vagner".

“"Hezbollah" apakšvienības, kas dosies uz Ukrainu, var nopietni ietekmēt kaujas darbību gaitu. "Hezbollah" ir saliedēta, prasmīga, mūsdienīga armija, kas piemērota kaujas darbībām. Būtībā kaujas darbības ir "Hezbollah" dzīvesveids,” norāda mediji. "Hezbollah" rindās ir 100 000 kaujinieku, un tā ir teroristiska organizācija, taču Krievija to par tādu neuzskata.

Krievijas sabiedrotie – teroristi no "Hezbollah" Libānā. (Foto: AFP/Scanpix)

Sagrautajā Mariupolē atver fašistu partijas štābu

Mariupoles pievārtē, tirdzniecības centrā "Metro", okupanti atvēruši Putina partijas "Vienotā Krievija" štābu, kur aģitē par Krieviju, dala rašistu avīzes un Doneckas apgabala okupētajā daļā izmantotās mobilo sakaru operatora "Feniks" kartes. Rašisti pilsētas ieņemtajā daļā izlauž dzīvokļu durvis un meklē nacistus.

Tikmēr Doneckas republikas līderis Deniss Pušiļins ieradies Mariupolē, lai “pārbaudītu humānās palīdzības izdalīšanu”. Viņu pavadījis Krievijas parlamenta augšpalātas Federācijas padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Andrejs Turčaks un Krievijas Valsts domes deputāts Dmitrijs Sabļins, kurš dzimis Mariupolē. Pēdējais dzimto pilsētu pēc Krievijas armijas varoņdarbiem varētu vairs nepazīt.

Jeļena un Vladimirs aplenktajā Mariupolē vāra tēju āra apstākļos. Pilsētā nav ne elektrības, ne gāzes, ne apkures. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Čūsku salas aizstāvji atgriežas Ukrainā

Ukraina apmainījusi 11 Krievijas jūrniekus, kurus ukraiņi izglāba no Odesas piekrastē grimstoša kuģa, pret 19 Ukrainas jūrniekiem, tajā skaitā no glābšanas kuģa, kas kara pirmajās dienās devās uz Ukrainai piederošo Čūsku salu. Tā ir pirmā pilnvērtīgā gūstekņu apmaiņa.

Kara pirmajā dienā, 24. februārī, pēc ilgas kaujas Krievijas karaspēks sagrāba Čūsku salu Melnajā jūrā pie Donavas deltas. Sociālajos tīklos izplatījās audioieraksts, kurā no Krievijas karakuģa izskan aicinājums Ukrainas garnizona karavīriem padoties, bet viņi atsakās to darīt, paziņojot: “Krievu kuģi, ej nah*j.” Tūlīt pēc kaujas Ukraina paziņoja, ka visi ukraiņu karavīri salā krituši, bet Krievija pavēstīja, ka saņēmusi 82 gūstekņus.

Romāns Gribovs saņem apbalvojumu par savu drosmi. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Iebrucēji slepkavo un izvaro

Kādā Kijevas apgabala ciemā piedzēries okupants ielauzies mājā, nošāvis saimnieku un kopā ar ieroču biedru vairākkārt izvarojis upura sievu. Putina bandīti draudēja arī mazajam bērnam, kas bija kopā ar māti. Ukrainas prokuratūrai ir zināmas noziedznieku personības, un visus neliešus solīts saukt tiesas priekšā.

Okupanti dedzina savējo līķus

Čerņihivas apgabalā iebrucēji savu kritušo līķus sadedzina Sedņevas cietes rūpnīcas iekārtās, izplatot neciešamu smaku. Cietes ražošanai izmanto 130 grādu vai mazāku temperatūru, kas ir pārāk zema, lai iznīcinātu līķi, turklāt izdalās daudz tvana gāzes, amonjaks un citas kaitīgas vielas. Okupētajā Luhanskā gaļas kombināts pārtapis par karā par "krievu pasauli" kritušo līķu noliktavu.

Krievija no kaujas lauka neaizvāc savus kritušos, radot ekoloģiskos draudus Ukrainai. “Viņi tai pusei nav vajadzīgi, viņi tos nesavāc, viņi paliek pie mums un rada lielus draudus, pirmām kārtām jau ekoloģiskos. Cilvēka ķermenis sadaloties izdala līķu indi,” brīdina Sumu apgabala Veselības aizsardzības pārvaldes direktora pienākumu izpildītājs Anatolijs Kotļars.

Zagļi palīdz kaldināt Ukrainas uzvaru

Krievijas armijai ir grūtības sūtīt kaujā noliktavās iekonservēto kara tehniku, kuru plānots savest kārtībā remonta bāzē Brjanskas apgabalā 35 kilometrus no Ukrainas robežas. Ukrainas izlūkdienests ziņo, ka no kaujas mašīnām izzagtas optiskās ierīces un elektronika, kas satur dārgmetālus. 4. tanku divīzijā no desmit iekonservētajiem tankiem tikai viens izrādījies kaut cik braucams, pārējie ir pilnībā izjaukti, dažiem nav pat dzinēju. Pēc neoficiālas informācijas, minētās divīzijas 13. pulka komandieris nošāvies.

Ne visi krievi raujas karot

Nacionālās gvardes kaujinieki Novgorodā, Omskā, Stavropolē un okupētajā Krimā atsakās doties uz Ukrainu. 25. februārī, kara otrajā dienā, 12 Nacionālās gvardes omonieši no Krasnodaras ar komandieri priekšgalā atteicās doties karot. Viņi atradās Krimā un tagad atvaļināti no dienesta, taču apstrīdējuši šo lēmumu tiesā.

Krievu virsnieks aicina pāriet Ukrainas pusē

Ukrainas pusē karo vienība "Krievijas brīvība" – krievu karavīri, kas pārgājuši ukraiņu pusē. Tās apakšvienības komandieris vērsies pie Krievijas militārpersonām, aicinot sekot šim piemēram. “24. februārī es ar savu rotu iegājām neatkarīgās Ukrainas teritorijā, izpildot diktatora Putina noziedzīgo pavēli. Es sapratu, ka mēs acīmredzot neesam šeit ieradušies ar labiem nodomiem, neviens mūs šeit negaidīja ar ziediem, gluži otrādi – mūs atvairīja un sauca par fašistiem,” videouzrunā saka virsnieks.

“27. februārī ar Ukrainas drošības dienesta palīdzību es ar savu rotu pārgāju Ukrainas pusē, lai tiešām aizsargātu cilvēkus no fašistiem. Mēs jau veicam uzdevumus kopā ar baltkrievu un ukraiņu brāļiem. Brāļi, es aicinu jūs mosties – pievienojieties mūsu rindām, pievienojieties leģionam "Krievijas brīvība".”

Aicina boikotēt asiņainu biznesu

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitrijs Kuleba aicina boikotēt Francijas lielveikalu tīklu "Auchan" un citus tirgotājus, kas turpina biznesu Krievijā. Ministrs norāda, ka "Auchan Holding" apzināti izvēlējies turpināt “sponsorēt Krievijas zvērības Ukrainā un gūt asiņainu peļņu”. Kuleba norāda arī uz "Alcampo", "Leroymerlinfr", "Decathlon". Pagaidām vairāk nekā 200 Rietumu firmu pametušas Krieviju un gandrīz četri simti ierobežojušas darbību.

Krievijā "Auchan" tīklā ir 311 veikali, Ukrainā – 22. “Mēs turpinām barot šo divu valstu iedzīvotājus. Cita mērķa mums nekad nav bijis,” intervijā Francijas izdevumam "Le Journal du Dimanche" paudis "Auchan Retail International" vadītājs Īvs Klods, klāstot, ka uzņēmums “strādā civiliedzīvotāju labā”. Gluži vai labdarība!

Karam vervē alimentu parādniekus

Krievijai trūkst lielgabalgaļas, tāpēc nolemts piesaistīt kredītu un alimentu parādniekus. Viņiem piedāvā parakstīt līgumu ar armiju, pretim solot atbrīvojumu no visām parādsaistībām. Ukrainas izlūkdienests ziņo, ka šāda kampaņa uzsākta Tatarstānā, Pjatigorskā, Rostovā pie Donas un Ziemeļkaukāzā. Gribētājus karot meklē arī noziedznieku vidū, piedāvājot amnestiju.

Prāgā godina Ukrainas varoņus

Čehijas galvaspilsēta nodēvējusi ielas posmu, kur atrodas Krievijas vēstniecība, par Ukrainas varoņu ielu. Pārējā ielas daļa saglabās līdzšinējo nosaukumu Korunovacni (Kronēšanas iela). Vēstniecības tuvumā esošais dzelzceļa tilts nosaukts ukraiņu karavīra Vitālija Skakuna vārdā. Viņš 24. februārī, kad Krievija sāka iebrukumu Ukrainā, aizkavēja ienaidnieka virzību uz priekšu, upurējot savu dzīvību, lai uzspridzinātu tiltu Ukrainas dienvidos.

26. martā vairāki tūkstoši Krievijas pilsoņu kopā ar čehiem pulcējās mītiņā Prāgas centrā, protestējot pret Putinu un pieprasot izbeigt karu. Pasākuma organizators, mākslinieks Antons Ļitvins informē, ka Čehijā dzīvo 40 000 Krievijas pilsoņu.

Krievu pretkara protestētāji Prāgā izmantoja balti zili baltu karogu – Krievijas trikoloram “asinis simbolizējošā sarkanā josla” nogriezta, atstājot “sniega baltumu un skaidri zilas debesis”. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kara dēļ maina kefīra iepakojumu

Kremļa kliķe ar Putinu priekšgalā panākusi, ka no krieviskā sāk vairīties kā senatnē no spitālīgajiem. Dānijas un Zviedrijas piena produktu kompānija Arla nomainījusi iepakojumu savam kefīram, kuru rotā Vasilija Svētlaimīgā katedrāles kupoli. “Produkts par 100% ir ražots no zviedru siera, bet iepakojums asociējas ar Krieviju, ko mēs neuzskatām par iederīgu šajos apstākļos,” skaidro uzņēmuma pārstāve Karolīna Elizabete Starka.

Krievijā spekulē ar higiēniskajām paketēm

Baidoties no deficīta, daudzas sievietes Krievijā lielos krājumos iepērk higiēniskās paketes un tamponus, bet uzņēmīgākās jau sākušas andeli internetā. Piemēram, par 32 pakešu iepakojumu prasa no 2000 līdz 4000 rubļu (17 līdz 35 eiro). "Always" zīmols novērtēts vidēji par 4,5 eiro par iepakojumu, kamēr veikalos vidēji maksā pusotra eiro.

Barbari sagrauj mākslas muzeju

Putina fašisti sagrāvuši grieķu izcelsmes mākslinieka Arhipa Kuindži (1841–1910) muzeju Mariupolē. Viņa darbu uzbrukuma laikā muzejā nebija, taču glabājās Ivana Aivazovska, Nikolaja Gluščenko, Tatjanas Jablonskas un citu ukraiņu autoru oriģināli. Kopumā muzeja fondos ir ap 2000 eksponātu. Kuindži darbi glabājas arī Tretjakova galerijā Maskavā un citos Krievijas muzejos, bet nebūs pārsteigums, ja naidā pret visu ukrainisko barbari tos iznīcinās.

Poltavā vietējie glabājuši mājās 11 tankus

Kopš 24. februāra Poltavas apgabala policija izņēmusi vietējiem iedzīvotājiem 11 Krievijas tankus, divus bruņuautomobiļus, astoņus ložmetējus, deviņus automātus, piecas šautenes, desmit pistoles, apmēram 4000 patronu, 14 granātas un aptuveni 200 citu munīcijas vienību.

“Gadījumā, ja mežu joslās, mežos, laukos vai ceļu malās atklājat ieročus, munīciju, militāro tehniku, citus bīstamus vai aizdomīgus priekšmetus, nekavējoties paziņojiet par to policijai, zvanot uz numuru 102,” norāda policija. Pilsoņiem, kas glabā bīstamos atradumus mājās, ieteikts tos brīvprātīgi atdot, lai armija tos varētu izmantot cīņā pret okupantiem.

Dzērājšoferu auto atdod armijai

Ukrainas dzērājšoferi sniedz atbalstu armijai – viņu automašīnas nonāk valsts aizstāvju rīcībā. Hmeļņickas apgabalā vien bruņotajiem spēkiem atdoti vairāk nekā 50 dzērājšoferiem konfiscētu auto. Protams, jāmaksā arī naudassods, un autovadītāja tiesības ir zaudētas.

Maize Černobajivkas gaumē

Kijivas beķeris Andrejs Pivovars izveidojis Černobajivkas maizes recepti, izmantojot melnās plūmes, linsēklas un muskatriekstu. Šīs sastāvdaļas izvēlētas ar simbolisku jēgu. “Melnās plūmes ir apdeguši orki, baltie lini – dzirksteles no ukraiņu artilērijas, bet maltais muskatrieksts, protams – pīšļi,” stāsta maiznieks. Pivovars un viņa ceptuve kopš kara pirmajām dienām apgādā ar maizi Ukrainas karavīrus.

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",

Černobajivkas lidlauks Hersonas apgabalā kļuvis slavens kā krievu iebrucēju kapulauks. Viņi to pūlējušies ieņemt vismaz 12 reižu, kas beidzies ar zaudētu kara tehniku un daudziem kritušajiem. Cita starpā te galu ņēmis Krievijas Dienvidu kara apgabala 49. armijas komandieris, ģenerālleitnants Jakovs Rezancevs.

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",

Krievi degvielu maina pret alkoholu

Maršrutā, pa kuru Baltkrievijas teritorijā pārvietojas Krievijas karaspēka kolonnas, vairākkārt fiksēti gadījumi, kad karavīri pārdevuši degvielu un pārtiku vai mainījuši to pret grādīgajiem dzērieniem. Ukrainas armijas ģenerālštābs ienaidnieku morāli psiholoģisko stāvokli vērtē kā zemu. “Ienaidnieks neatsakās no mēģinājumiem papildināt auto tehnikas zaudējumus un sakārtot savu kaujas daļu aizmugures nodrošinājumu. Okupanti turpina terorizēt un iebiedēt vietējos iedzīvotājus uz laiku ieņemtajās teritorijās. Nereti bijuši marodierisma, cilvēku vai īpašumu nolaupīšanas gadījumi,” teikts ģenerālštāba paziņojumā.

Krievijā pret cukuru dedzina Ukrainas simbolus

Habarovskā Krievijas Tālajos Austrumos sarīkota naida akcija nacistu stilā, bet ar sovjetisku akcentu – dedzināts viss ukrainiskais, pretī saņemot cukuru. Dedzināšana noritēja Ļeņina laukumā, par Stepana Banderas sarkanmelno karogu izsniegti pieci kilogrami cukura, par Ukrainas karogu – četri kilogrami, par Banderas portretu – trīs, par ukraiņu grāmatām vai dzejnieka Tarasa Ševčenko un citu ukraiņu dižgaru portretiem – divi. Par maziem karodziņiem cukuru nedeva, pieprasīti vismaz 85x130 centimetru lieli.

Bavārijā agresoru zīme ārpus likuma

Bavārijā un vairākās citās Vācijas federālajās zemēs zīme Z, kuru izmanto Krievijas karaspēks karā pret Ukrainu, pielīdzināta svastikai un par tās demonstrēšanu draud kriminālatbildība. Pārkāpējiem var piespriest naudassodu vai brīvības atņemšanu līdz trim gadiem.

Tikmēr Šveices apdrošināšanas kompānija "Zurich Insurance" no sociālajiem tīkliem izvākusi savu logo burta Z formā, lai neraisītu asociācijas ar atbalstu Krievijas agresijai. Uzņēmums vairs nepieņem jaunus klientus Krievijā un nepagarina esošos līgumus.

Somija pārtrauc vilcienu satiksmi ar Krieviju

Somija apturējusi kravas vilcienu pieņemšanu no Krievijas, turpinās vienīgi vagonu nogādāšana atpakaļ Krievijā. Pārtraukti arī pasažieru pārvadājumi ar ātrvilcienu "Allegro" starp Somiju un Sanktpēterburgu, tādējādi aizvēries pēdējais Krievijas logs uz Eiropu. Ar šo vilcienu daudzi krievi steidzās pamest Putina diktatūru, taču to atļauties varēja tikai bagātie – augstā pieprasījuma dēļ biļetes cena sasniedza vairākus tūkstošus eiro.