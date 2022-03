Lietuvas parlaments vienbalsīgi aicina noteikt virs Ukrainas lidojumu aizlieguma zonu

Šo rezolūciju vienbalsīgi atbalstījuši 100 balsojumā klātesošie Lietuvas parlamenta deputāti.

Seims arī vērsies pie pasaules demokrātisko valstu parlamentiem, aicinot panākt humāno koridoru izveidi Ukrainas teritorijā, kamēr norisināsies tehniskā gatavošanās lidojumu aizlieguma zonas nodrošināšanai.

Dokumentā norādīts, ka šim nolūkam pirmām kārtām būtu jāizmanto ANO mehānisms vai jāveido koalīcija no valstīm, kuras grib un var parūpēties par to, lai civiliedzīvotāji varētu droši izkļūt no karadarbības zonas un teritorijām, ko nelikumīgi ieņēmusi un kontrolē Krievija.

"Lidojumu aizlieguma zonas pasludināšana pavērtu ceļu aktīvai rīcībai, lai ANO miera uzturētāji varētu parūpēties par humāno koridoru, kā arī Ukrainas atomelektrostaciju un kodolatkritumu glabātavu drošību," teikts rezolūcijā, ko izstrādājusi Seima spīkere Viktorija Čmilīte-Nilsena, vicespīkers Pauļus Saudargs, Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Laurīns Kasčūns un citi deputāti.

Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks izteicis cerību, ka šī rezolūcija pastiprinās kopējo sabiedrības spiedienu uz rietumvalstīm un pamudinās tās ieklausīties Kijivas aicinājumos slēgt Ukrainas gaisa telpu, ļaujot tai aizstāvēties pret iebrucējiem

"Ja man tāda iespēja būtu, es šādu lidojumu aizlieguma zonu būtu pasludinājis jau sen, bet tas nav manos spēkos," viņš sacījis žurnālistiem.

Rezolūcija arī aicina demokrātiskās valstis noteikt papildu sankcijas gan Krievijai, gan Baltkrievijai, kas atbalstījusi Maskavas iebrukumu Ukrainā, nekavējoties slēgt savu gaisa telpu un ostas Krievijas lidmašīnām un kuģiem, nodrošināt, lai valstis, fiziskās un juridiskās personas, kas mēģinātu apiet Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas, tiktu pakļautas otrējām sankcijām.

Seima deputāti arī aicina demokrātiskās valstis atbalstīt Ukrainas bruņotos spēkus, nekavējoties piešķirt Ukrainai ES kandidātvalsts statusu un sākt iestāšanās sarunas.

Kopš Krievija sāka iebrukumu Ukrainā, šīs valsts prezidents Volodimirs Zelenskis nemitīgi aicinājis noteikt virs Ukrainas lidojumu aizlieguma zonu. Pēc viņa teiktā, ja debesis virs Ukrainas netiks slēgtas, ir tikai laika jautājums, kad Krievijas raķetes sāks krist arī NATO valstu teritorijā, un par pirmo mērķi tādā gadījumā var kļūt Baltijas valstis.

ASV un citas NATO valstis vairākkārt noraidījušas ierosinājumu aizliegt lidojumus virs Ukrainas, norādot, kas tas varētu novest NATO tiešā konfrontācijā ar Krieviju.