Bagātākais cilvēks Krievijā lūdz Putinu neatgriezt valsti 1917. gadā

"Pirmkārt, tas mūs atgriezīs simts gadu senā pagātnē, 1917. gadā, un šāda soļa sekas - globāla neuzticēšanās Krievijai no investoru puses - mēs izjutīsim daudzus gadu desmitus," viņš sacīja “"Noriļskij niķeļ" "Telegram" kontā ievietotajā paziņojumā.



"Otrkārt, daudzu kompāniju lēmumam par darbības apturēšanu Krievijā ir, es teiktu, nedaudz emocionāls raksturs un, iespējams, pieņemts nepieredzēta spiediena dēļ no sabiedriskās domas puses ārvalstīs. Tāpēc, visticamāk, viņi atgriezīsies. Un personīgi es viņiem šādu iespēju saglabātu," viņš piebilda.



Potaņins ir Krievijas bagātākais cilvēks, un, pēc "Bloomberg" datiem, viņa bagātība joprojām ir aptuveni 22,5 miljardi dolāru, neskatoties uz to, ka šogad "Noriļskas niķeļ" akciju sabrukuma dēļ viņš zaudēja aptuveni ceturto daļu no savas bagātības.



Kompānijas akcijas Londonas izsolē zaudēja vairāk nekā 90%, pirms tās šomēnes tika apturētas, neskatoties uz tās preču cenu straujo kāpumu.

