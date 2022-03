Interpols neizslēdz Krieviju, tomēr izmaiņas notiks

"Interpols izsaka dziļu līdzjūtību un skumjas par [cilvēku] bojāeju un ciešanām saistībā ar konfliktu Ukrainā," teikts šajā paziņojumā.

Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ vairākas rietumvalstis, ieskaitot Lielbritāniju un ASV, bija aicinājušas Interpolu apturēt Krievijas dalību organizācijā.

Interpols tomēr paziņoja, ka nav gatavs Krievijas izslēgšanai vai dalības apturēšanai.

"Politiskā līmenī izskan aicinājumi apturēt Krievijas dalību vai to izslēgt no Interpola tīkla. Paralēli tam tiesībsargājošo institūciju vadītāji no visas pasaules ir lūguši turpināt sadarbību ar Krieviju caur Interpolu, uzsverot nopietnas drošības problēmas, ja apmaiņa ar informāciju tiks pārtraukta," Interpols skaidoja savu lēmumu.

"Liedzot jebkurai dalībvalstij apmainīties ar svarīgu policijas informāciju, noziedzniekiem tiks dotas skaidras iespējas gan izdarīt noziegumus, gan izvairīties no notveršanas, radot pārrāvumu globālajā drošībā," teikts paziņojumā.

Interpola sadarbībā ar Krieviju tomēr notiks izmaiņas.

"Lai novērstu Interpola kanālu potenciālu ļaunprātīgu izmantošanu, vēršoties pret personām konflikta Ukrainā ietvaros vai ārpus tā robežām, [Interpola] ģenerālsekretārs ir ieviesis pastiprinātus uzraudzības un monitoringa pasākumus attiecībā uz Krieviju (..) Tagad Maskava vairs nevarēs nosūtīt pieprasījumus tieši dalībvalstīm. Interpola Maskavas birojam tagad jāsūta visi pieprasījumi [Interpola] Ģenerālsekretariātam, lai tiktu pārbaudīta to atbilstība Interpola noteikumiem."