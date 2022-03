Putins negrasās Krievijā izsludināt karastāvokli

"Karastāvoklis tiek ieviests valstī (..) ārējas agresijas gadījumā, tostarp konkrētos karadarbības rajonos. Taču mums šādas situācijas nav un es ceru, ka arī nebūs," paziņoja Putins, tiekoties ar Krievijas aviokompāniju darbiniecēm. "Mēs neplānojam ieviest nekādu īpašo stāvokli Krievijas teritorijā. Neplānojam un tādas vajadzības nav."

Viņš arī pavēstīja, ka Krievija uzskatīs par bruņotā konflikta dalībnieku ikvienu valsti, kas mēģinās ieviest lidojumiem slēgtu zonu virs Ukrainas.

"Šobrīd mēs dzirdam, ka vajag uztaisīt lidojumiem slēgtu zonu virs Ukrainas teritorijas. To nav iespējams izdarīt pašā Ukrainas teritorijā, to var tikai no kādu kaimiņvalstu teritorijas. Taču jebkādu kustību šajā virzienā mēs uztversim kā piedalīšanos bruņotā konfliktā - tās valsts, no kuras teritorijas tiks radīti draudi mūsu karavīriem," sacīja Putins.

Tāpat viņš paziņoja, ka Krievijas spēki ir praktiski pabeiguši Ukrainas militārās infrastruktūras iznīcināšanu.

"Pirmais, ko viņi (armija) izdarīja - iznīcināja militāro infrastruktūru. Ne visu, bet daļēji. Noliktavas ar ieročiem, munīciju, aviāciju, pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pretgaisa aizsardzības sistēmu likvidēšana prasa noteiktu laiku, tās vajag atrast, pēc tam iznīcināt. Praktiski šis darbs ir pabeigts," sacīja Putins.

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs sestdien paziņoja, ka Krievijas spēku resursi Ukrainā izsīkst un tālāk tos gaida loģistikas sabrukums un aizvien vairāk pretinieka karavīru padodas gūstā.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā pārsnieguši 10 000 karavīru, sestdien paziņoja Ukrainas armijas Ģenerālštābs.