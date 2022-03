Okupanti netur solījumu un turpina šaut pa Mariupoles iedzīvotājiem

Sakarā ar to, ka Krievijas puse neievēro "klusuma režīmu" un turpina gan pašas Mariupoles, gan tās apkārtnes apšaudīšanu, drošības nolūkos iedzīvotāju evakuācija tiek pārcelta.

"Lūdzam visus mariupoliešus izklīst un doties uz patvēruma vietām. Papildu informācija par evakuāciju tiks izlikta tuvākajā laikā. Šobrīd notiek sarunas ar Krievijas Federāciju par klusuma režīma noteikšanu un droša humānā koridora nodrošināšanu," teikts domes paziņojumā "Telegram" lietotnē.

Tāpat iedzīvotājus informēs policija ar skaļruņu palīdzību.

Iepriekš Doņeckas apgabala militārās administrācijas priekšnieks Pavlo Kirilenko paziņoja, ka iedzīvotāju evakuāciju no Mariupoles kavē kaujas evakuācijas ceļā Zaporižjas apgabalā.

Humānais koridors iedzīvotāju evakuācijai iet no 450 000 iedzīvotāju lielās Mariupoles līdz Zaporižjai, kas atrodas 226 kilometru attālumā.

Kā pavēstīja Kirilenko, "klusuma režīms" apstiprināts tikai Doņeckas apgabalā, taču evakuācijas ceļā Zaporižjas apgabalā notiek kaujas. Tiek risinātas sarunas ar Krievijas pusi par "klusuma režīma" apstiprināšanu visā Mariupoles mierīgo iedzīvotāju evakuācijas ceļā.

Evakuācija notiks līdz plkst.16, novirzīties no maršruta kategoriski aizliegts. Evakuācija notiks vairākos posmos vairāku dienu garumā.

Mariupolē iedzīvotāju evakuācija notiks ar autobusiem, taču pilsētu atļauts pamest arī ar privātajām automašīnām.

Kā pavēstīja Ukrainas pagaidu okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Vereščuka, sagaidāms, ka no Mariupoles tiks evakuēti 200 000 cilvēku.

Vēl 15 000 cilvēku tiks izviesti no 20 000 iedzīvotāju lielās Volnovahas.

Ukraina un Krievija vienojās par "klusuma režīmu" Doņeckas apgabalā no sestdienas plkst.9, bet no plkst.11 bija paredzēts sākt iedzīvotāju evakuāciju no Mariupoles.

Azovas jūras piekrastes pilsēta Mariupole jau no kara pirmās dienu cīnās pret uzbrūkošo Krievijas armiju. Pilsēta ir teju pilnībā ielenkta un tā tikusi pakļauta nemitīgai apšaudei.

28.februārī Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja par Doņeckas apgabala dienvidrietumu rajona centra Volnovahas pilnīgu bloķēšanu.