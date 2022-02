VIDEO: pielīmējot savas rokas pie zemes, klimata aktīvisti Vācijā centušies bloķēt ceļus uz lidostām

Klimata aktīvisti nostājās uz ceļiem, kas ved uz lidostām Berlīnē, Minhenē un Frankfurtē. Viņi sacīja, ka vēlas traucēt kravas automašīnu un pasažiera transporta kustību uz lidostām šajās lielajās pilsētās.

Minhenē astoņi aktīvisti trešdienas rītā pielīmēja savas rokas pie ceļa seguma, cenšoties bloķēt divus ceļus, kas ved uz lidostu. Neilgi pēc tam viņi tika nogādāti policijas iecirknī.

Arī pieci protestētāji Berlīnē pielīmēja savas rokas pie galvenā ceļa, kas ved uz lidostu.

Tikmēr Frankfurtē seši aktīvisti nobloķēja ceļu, turot rokās plakātus ar uzrakstu “Glābiet pārtiku, glābiet dzīvības”.

Klimata aktīvisti jau vairākas nedēļas protestē Vācijas lielākajās pilsētās, bloķējot ceļus vai piesakot bada streikus.

Aktīvistu grupa “Uprising of the Last Generation” jau ilgstoši mudina Vācijas amatpersonas pieņemt striktākus lēmumus, lai izbeigtu pārtikas izšķiešanu, kas savukārt veicina pie badu un klimata pārmaiņas.

+++ EILT +++ 3 Flughafenblockaden - 3 Jahre um unsere Gesellschaft zu retten +++ #LetzteGeneration fordert mit ihren Aktionen eine Umsetzung der Maßnahmen des repräsentativen @BuergerratKlima und ein sofortiges #EssenRetten-Gesetz +++ Blockaden in Berlin, München, Frankfurt pic.twitter.com/Cd2YOCWoRr — Essen Retten - Leben Retten 🌾 (@AufstandLastGen) February 23, 2022