Roka veterāns Nīls Jangs vēršas pret "Spotify" un lielajām bankām

Paziņojumā savā mājaslapā Jangs kritizēja "Spotify" vadītāju Danielu Eku, norādot, ka skandālā ap podkāstera Džo Rogana raidījumiem tieši viņš ir galvenā problēma.

Rogana podkāsts "The Joe Rogan Experience" ir viens no populārākajiem "Spotify". Pēdējā laikā izraisījies skandāls ap neortodoksālajiem viedokļiem par Covid-19, kas izskanējuši Rogana raidījumos. Roganam tiek pārmesta arī melno rasi nievājoša vārda lietošana ēterā. Pats Rogans gan skaidro, ka piemēri pēdējās apsūdzībās izrauti no konteksta.

"Mūsu komunikācijas laikmetā maldinoša informācija ir problēma. Atsakieties no maldinošas informācijas izplatītājiem," teikts Janga paziņojumā.

Protestējot pret viedokļiem, kas saistībā ar Covid-19 tēmām izskanējuši Rogana podkāstā, Jangs pagājušajā mēnesī noņēma savu mūziku no "Spotify" piedāvājuma.

Viņa piemēram sekojusi dziedātāja Džonija Mičela, ģitārists Nilss Lofgrens un pētniece Brenē Brauna.

Jangs tagad aicina banku klientus izņemt savu naudu no lielajām starptautiskajām bankām "JPMorgan Chase & Co", "Citigroup Inc", "Bank of America Corp" un "Wells Fargo & Co", pārmetot tām, ka tās nodara kaitējumu, finansējot fosilā kurināmā industriju.

Rogans atvainojies gan par melnos aizskarošā vārda lietošanu, gan pretrunīgajiem viedokļiem par Covid-19 vakcīnām.

Dienu pirms Janga aicinājuma "Spotify" vadītājs darbiniekiem sacīja, ka viņš gan nosoda Roganu par rasistiskā vārda lietošanu, tomēr uzņēmums Roganu negrasās apklusināt.

Saistītās ziņas Pēc skandāla par dezinformācijas izplatīšanu no "Spotify" izņemti vismaz 70 Džo Rogana raidījumu Pēc mūziķu Nīla Janga un Džonijas Mičelas "Spotify" boikota uzņēmums paziņo par plāniem cīņā pret Covid-19 dezinformāciju "Viņiem jāizvēlas - Rogans vai Jangs. Bet ne abi" - dusmās par Covid-19 dezinformāciju Nīls Jangs izņem savu mūziku no "Spotify"

Vēršoties pie "Spotify" darbiniekiem, Jangs norādīja: "Es saku, ka Daniels Eks ir jūsu lielā problēma, nevis Džo Rogans. Pametiet šo vietu, pirms tā apēd jūsu dvēseli."

Jangs arī mudināja mūziķus un māksliniekus savu daiļradi izvietot citur.

Plašumā vēršoties skandālam ap maldinošo Covid-19 informāciju, pagājušajā nedēļā "Spotify" tirgus vērtība saruka par diviem miljardiem dolāru.

Uzņēmums norādījis, ka visiem materiāliem, kuros tiek diskutēts par Covid-19, tiks pievienots marķējums par rekomendācijām saistībā ar saturu.