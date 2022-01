Pēc 25 gadiem atrod jūrā iemestu pudeli ar vēstījumu

Džoana Bučana bija astoņus gadus veca, kad pudele 1996. gadā tika iemesta jūrā no zvejas laivas skolas projekta ietvaros.

1287 kilometrus tālāk Norvēģijas ziemeļos to atrada Jeļena Andreasena Hāga, kura sazinājās ar Džoanu sociālajos medijos. Skolnieces vēstule atklāj, ka viņai nepatīk zēni:

"Starp citu, es ienīstu zēnus," teikts vēstules beigās. Vēstulē meitene tāpat aprakstījusi savu suni un skolas projektus.

37 gadus vecā Jeļena Skotijas BBC pastāstīja, ka zaļo pudeli atrada 2020. gada vasarā un uzreiz pamanīja, ka tajā kaut kas ir.

"Mēs to atvērām un bija jābūt ļoti uzmanīgiem, jo bija redzams, ka pudele ūdenī ir ilgu laiku, bet mums izdevās to atvērt un izlasīt. Tā ir no Skotijas un tas ir visai forši. Manam dēlam bija seši gadi, kad atradām pudeli, viņš sākumā nemaz nesaprata, kāpēc tāda ņemšanās."

Norvēģiete nosūtījusi "Facebook" ziņu Džoanai. "Mans tēvs arī atrada vēstuli pudelē, kad viņam bija pieci gadi. Viņam tagad ir 66 gadi. Tas bija diezgan sen, bet pudeli mēs atradām tajā pašā vietā.

Krastā bieži izskalo dažādas lietas, bet ne vienmēr var atrast kaut ko tik nozīmīgu." Vēstules autorei Džoanai tagad ir 34 gadi un viņa ir ārsts Austrālijā.

"Kaut es varētu tā laika skolotājiem pastāstīt par šo notikumu," sacīja sieviete.