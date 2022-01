Krīze Vācijas katoļu baznīcā: priesteri un citi kalpotāji viens pēc otra atklāj savu patieso seksuālo orientāciju

Prasības pēc liberālākas attieksmes pret homoseksualitāti Vācijas baznīcā nākušas vienā laikā ar šokējošajām ziņām par katoļu garīdznieku veikto bērnu seksuālo izmantošanu un nesen gaismā nākušajiem apgalvojumiem par bijušo Romas pāvestu Benediktu XVI, kurš, uzzinot par iespējamu vardarbību baznīcā, šo faktu esot ignorējis.

125 cilvēku grupa, kurā ietilpst priesteri un baznīcas darbinieki izglītības un administrācijas jomā, publicēja paziņojumu, pieprasot izbeigt "diskrimināciju un atstumtību", ko viņi baznīcā piedzīvojuši.

"Es vairs nevēlos slēpt savu seksuālo identitāti," grupas tīmekļa vietnē "OutInChurch" citēts Rotenburgas-Štutgartes diecēzes priesteris Ūve Graus.

"Mēs esam daļa no baznīcas," piebilda Rafaela Sodena, kura strādā jauniešu pastorālajā aprūpē un identificē sevi kā kvīru un nebināru personu. "Mēs šeit esam bijuši vienmēr. Ir pienācis laiks beidzot darīt zināmu, ka mēs eksistējam."

"Stāšanos neheteroseksuālās attiecībās vai laulībās nedrīkst uzskatīt par lojalitātes pārkāpumu un šķērsli darbam baznīcā," kolektīvajā paziņojumā norāda grupas pārstāvji.

Paziņojumā aicināts ļaut netradicionāli orientētajiem turpināt kalpošanu baznīcā, kā arī izbeigt to, ko aicinājuma parakstītāji sauc par "slēpšanas, dubultstandartu un negodīguma sistēmu". "No skapja iznākušie" lūdz baznīcu ņemt vērā viņu prasības un atteikties no "novecojušajiem baznīcas doktrīnas paziņojumiem", kad runa ir par seksualitāti un dzimumu.

Homoseksualitātes jautājums ir radījis lielu plaisu katoļu baznīcā starp modernisma piekritējiem un konservatīvajiem. Arī pāvests Francisks par šo jutīgo tēmu izsakās nelabprāt, tomēr viņa izteikumi bijuši arī salīdzinoši liberāli.

"Ja cilvēks ir gejs un ar labu gribu meklē Kungu, kas es esmu, lai viņu tiesātu?" Francisks sacīja drīz pēc tam, kad kļuva par pāvestu 2013. gadā.

Vienlaikus pāvests tomēr stingri turas pie katoļu mācības, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, lai radītu pēcnācējus. Viņš vairākkārt kritizējis "dzimuma teoriju" kā "ideoloģisku projektu", kas "noliedz dabisko atšķirību starp vīrieti un sievieti".

Pagājušajā gadā Vatikāns atkārtoti apstiprināja, ka homoseksualitāte ir "grēks", un homoseksuāļi nevar saņemt laulības sakramentu.

Katolicisms joprojām ir Vācijā izplatītākais kristietības virziens ar 2,2 miljoniem draudzes locekļu, tomēr dievkalpojumu laikā baznīcu soliņi kļūst arvien tukšāki. Krīzi baznīcā ir saasinājusi virkne izmeklēšanu un ziņojumu par plaši izplatītu garīdznieku vardarbību pret bērniem.

Pagājušajā nedēļā gaismā nācis ziņojums par Minhenes un Freisingas arhibīskapiju, kurā atklāts, ka bijušais pāvests Benedikts XVI, kurš savulaik strādājis par Minhenes arhibīskapu, apzināti nav atstādinājis no kalpošanas četrus priesterus, kuri tikuši apsūdzēti seksuālā vardarbībā pret bērnu.