Eiropa liegs bezvīzu režīmu pilsonības tirgotājiem

Zelta pasu tirgus ir novērtēts par nepilniem 22 miljardiem eiro gadā, un katra otrā valsts tirgo pilsonību, vēsta BBC. Kā jau katrā tirgū, arī te ir konkurence, turklāt šoreiz to pašu labumu var dabūt par daudz zemāku cenu nekā Eiropā, kur izmaksas sākas no vairāk nekā 400 000 eiro. Karību jūras un Klusā okeāna valstis pilsonību piedāvā no nepilniem 90 000 eiro, ātri un bez liekiem jautājumiem. Šīs shēmas labprāt izmanto klienti ar apšaubāmas izcelsmes bagātību.

Bez vīzas uz 130 valstīm

Pašlaik Eiropas Savienībai ir tiesvedība ar Maltu un Kipru, pieprasot stingrāku likumdošanu investoru pilsonības piešķiršanā, bet ar trešajām valstīm ir daudz vienkāršāk – pietiek atcelt bezvīzu režīmu. 2019. gadā Eiropas Komisija pastiprināja kontroli šajā ziņā pār Moldovu, Melnkalni un Albāniju un piesolīja pievērst uzmanību arī citām valstīm. Moldova ātri vien atcēla savu pasu programmu.

Vanuatu būs pirmā, kam Eiropas Savienība šā iemesla dēļ atcels bezvīzu režīmu. Šī valsts uz ziemeļaustrumiem no Austrālijas daudziem ir nezināms punktiņš globusā. Toties tās pase brīvi atver 130 valstu robežas, tostarp Šengenas zonu un Lielbritāniju, un izmaksā 130 000 ASV dolāru (114 000 eiro). Pēc tās pat nav jālido uz pasaules otru malu, visu var nokārtot attālināti mēneša laikā.

Atteikts tikai vienam

Iespēja saņemt atteikumu ir niecīga – pēdējos astoņos gados par Vanuatu pilsoņiem kļuvuši ap 10 500 investoru, un atteikts tikai vienam. Viņu skaits sāka strauji augt, kad Vanuatu parakstīja vienošanos ar Briseli par bezvīzu režīmu. No pilsonības pircējiem 40% ir ķīnieši, bet krievi, afgāņi un sīrieši – pa trīs procentiem. Atklājies, ka jaunpilsoņu vidū ir arī Interpola meklēšanā izsludinātas personas un šaubīgi tipi no Sīrijas, Jemenas, Irānas un Afganistānas.

Eiropas Komisija ieteikusi visām 27 dalībvalstīm apturēt bezvīzu režīmu ar Vanuatu. Ja tās piekritīs, pēc divu mēnešu pārejas perioda visi, kas pēc 2015. gada ieguvuši salu valsts pilsonību, zaudēs šo iespēju.

Gandrīz puse valsts ienākumu

Vanuatu ieguva neatkarību no Lielbritānijas un Francijas tikai 1980. gadā. Apmēram 80 salu lielais arhipelāgs ar 307 000 iedzīvotāju ir trūcīgs, cieš no dabas stihijām, piemēram, 2015. gadā ciklons laupīja pajumti ceturtdaļai salinieku un valsts zaudēja divas trešdaļas gada ienākumu.

Tad nu Vanuatu dara, ko var, cita starpā piedāvājot bagātniekiem nulles nodokļus un pases, bet starptautiskos forumos mēģina ar savu balsi iztapt lielvarām. Tiesa, šogad ANO atņēmusi Vanuatu balsstiesības nenomaksātas biedru naudas dēļ. Bezvīzu režīma liegšana būs liels trieciens, jo pases nodrošina teju pusi Vanuatu ienākumu, aprēķinājis Investment Migration Insider.

Portugāle pārbauda Abramoviča pilsonību

Portugāles pilsonības aģentūra pārbauda, cik likumīgi pērn piešķirta pase Krievijas miljardierim Romanam Abramovičam. Tieslietu ministrija norāda, ka tā ir parasta procedūra visos šaubu gadījumos. 2014. gada likums paredz piešķirt pilsonību 15. gadsimta beigās no valsts padzīto sefardu ebreju (viņu kopiena izveidojās musulmaņu iekarotajā Ibērijas pussalā) pēctečiem, un Abramovičs apgalvo, ka sava ciltskoka izpētē aizracies līdz šīm saknēm. Daļa viņa senču pēc padzīšanas no Portugāles esot devušies uz Hamburgu.

Portugāles radiostacija Renascenсa vēsta, ka uz sefardu izcelsmes pamata pilsonību saņem lielākā daļa iesniedzēju, turklāt Tieslietu ministrija mēdz lemt par labu tiem, kurus atraidījis pilsonības dienests.