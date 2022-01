VIDEO: kaunpilna izgāšanās? Poļu robežsargi nofilmē, kā baltkrievu kolēģi gatavo provokāciju uz robežas

Baltkrievijas robežsargu izplatītie foto, kuros redzams it kā no Polijas puses sašautais robežstabs. Poļu robežsargu publicētajos video redzams, kā Lukašenko režīma dienesti veic neskaidras darbības ar robežstaba plāksni. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Gpk.gov.by")