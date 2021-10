Polijas parlamentā sākas debates par LGBT demonstrāciju aizliegumu

Likumprojektu, kas paredz izmaiņas tiesībās uz pulcēšanos, ierosināja konservatīvās aktīvistes Kajas Godekas fonds "Dzīvība un ģimene", kam izdevās savākt 140 000 parakstu šīs iniciatīvas iesniegšanai parlamentā.

Likumprojekts nosaka, ka nākotnē pulcēšanās nedrīkst notikt ar mērķi apšaubīt laulību kā attiecības starp sievieti un vīrieti vai lai aizstāvētu laulības starp viena dzimuma cilvēkiem.

Saskaņā ar likumprojektu demonstrācijās arī nedrīkstēs tik atbalstītas homoseksuāļu vai citu seksuālo minoritāšu tiesības adoptēt bērnus.

Likumprojekts galvenokārt vērsts pret tā dēvētajiem praidiem un citām geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) demonstrācijām.

Vispolijas sieviešu streika kustība, kas pērn organizēja protestus pret aborta likuma pastiprināšanu, aicinājušas protestēt arī pret šo likumprojektu, pulcējoties pie parlamenta zem lozunga "No naida brīva zona".

Dauzi politiķi no Polijā valdošās nacionālkonservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) atklāti iestājušies pret tā dēvēto LGBT kopienu. Gandrīz 100 Polijas pilsētas un reģioni ir pasludinājuši sevi par "no LGBT ideoloģijas brīvām zonām". Lielākā daļa no šiem reģioniem atrodas katoliskajos Polijas austrumos un dienvidos.

Pakļaujoties Eiropas Savienības (ES) draudiem par finansējuma apturēšanu, vairāki reģioni nesen atteicās no šīs statusa.