Krievijas Valsts domes dīvainās šovbiznesa sejas: skandalozi spilgtās slavenības kaimiņvalsts parlamentā. TOP 10

Kaut gan daudzus no viņiem par jaunajiem nodēvēt nebūtu korekti, jo parlamentāriešu krēslos viņi jau sēž gadiem ilgi – no iepriekšējiem sasaukumiem, tagad viņi tikai pārvēlēti. Pagājušajā nedēļā uz pirmo sēdi sanāca Krievijas Valsts domes 8. sasaukums. No 450 domniekiem vairāk nekā puse – 230 ir pārvēlēti atkārtoti, no kuriem absolūtais vairākums – 326 – pārstāv Kremļa varas partiju “Vienotā Krievija” (ir vēl 57 komunisti, 28 parlamentārieši no partijas “Taisnīgā Krievija”, 23 liberāldemokrāti, 15 “Jaunie ļaudis” un viens no Izaugsmes partijas).

Bet šoreiz nevis par to, cik demokrātiskas bija vai nebija Krievijas parlamenta vēlēšanas, tā politisko ietvaru, bet gan par tā ekstravagantajām un skandalozākajām sejām. Daudzas no tām pazīstamas arī Latvijas publikai, kaut vai tādēļ, ka mums ik palaikam kaut kur nākas redzēt Krievijas televīzijas pārraides. Vidējās un vecākās paaudzes ļaudis atcerēsies arī padomjlaika slavenības, kaut vai slavenos hokejistus.

Visas slavenības nav iespējams uzskaitīt. Piemēram, pieminēšanas vērta ir pirmā sieviete – kosmonaute Valentīna Tereškova, kura pēc uzlidošanas kosmosā 1963. gadā parlamentā sēž jau kopš 1966. gada – vispirms PSRS, bet pēc tam Krievijas Federācijas. Jauns.lv piedāvā iepazīties ar tiem Valsts domes deputātiem, kurus par gana ekstravagantiem uzskata arī mūsu lielās austrumu kaimiņzemes plašsaziņas līdzekļi.

Tikumiskais homofobs: Anatolijs Vasermanis

Celibāta zvērestu devušais Anatolijs Vasermanis ir karojošs homofobs un iestājas par ieroču brīvu tirdzniecību. (Foto: Vida Press)

Par vienu no visekstravagantākajiem deputātiem uzskata ukraini Anatoliju Vasermani (“Taisnīgā Krievija”), kurš savulaik centies iekļūt Ukrainas Radā, bet vēlāk (jau pēc Krimas okupācijas) 2016. gadā ieguva Krievijas pilsonību un nu nolēmis lemt Krievijas likteni, pie tam būdams ar šķīstu tikumību, jo sev jau jaunībā devis celibāta zvērestu. Kādā intervijā viņš atzinis, ka nožēlojot šo zvērestu, bet viņa vecumā jau vairs neko mainīt nevarot un nolēmis arī turpmāk iztikt bez seksa.

Tas gan viņam neliedz citus pamācīt seksoloģijā, jo Vasermanis ir kaislīgs homofobs. Kaut arī sevi uzskata par absolūtu ateistu, jautājumā par homoseksualitāti viņš nostājas pareizticīgās Baznīcas pusē un par stulbumu sauc homoseksuālu savienību pielīdzināšanu laulībām.

Tai pašā laikā viņš gatavs savu taisnību aizstāvēt ar ieročiem rokās. Valsts domē viens no galvenajiem uzdevumiem viņam būšot ieroču lietošanas pašaizsardzībai legalizācijas panākšana: “Iestājos par šaujamieroču brīvu tirdzniecību. Statistika rāda, ka valstīs, kurās tiek ieviesti līdzīgi likumi, vardarbīgi noziegumi krītas ievērojami ātrāk. Bet ir svarīgi ne tikai cilvēkus nodrošināt ar ieročiem, bet arī viņus apmācīt pašaizsardzībai”.

Anatoliju Vasermani daudzi pazīst kā žurnālistu un daudzkārtēju intelektuālo spēļu, piemēram, populārās Krievijas TV spēles “Kas? Kur? Kad?” uzvarētāju.

Seksīgais dziedātājs Deniss Maidanovs

Seksīgais dziesmu autors, dzejnieks un dziedātājs Deniss Maidanovs (“Vienotā Krievija”), kurš ne tikai izpilda savas dziesmas, bet arī ir vairāku kaimiņvalsts estrādes grandu – Filipa Kirkorova, Nikolaja Baskova, Borisa Moisejeva un citu dziesmu tekstu autors nolēmis politikā startēt tādēļ, ka daudzi vecāki savus bērnus audzina pēc viņa dziesmu tekstu vārdiem.

“Esmu pieņēmis lēmumu iesaistīties politikā arī tādēļ, ka koncertos daudzi vecāki nāk man klāt un saka, ka audzina bērnus pēc manām dziesmām, tas liecina par uzticēšanos,” Maidanovs teicis krievu ziņu aģentūrai “Novosti”.

Te gan jāpiebilst, ka Maidanovu kaimiņvalsts skaistules var mīlēt tikai platoniski, jo mākslinieks paziņojis, ka viņš ir priekšzīmīgs ģimenes tēvs un viņam dzīvē nozīmīgas ir tikai divas sievietes – sieva un meita.

Tīģeru dresētājs un žurku ēdājs Timofejs Baženovs

Kaimiņvalstī daudzi pazīst arī televīzijas raidījumu par neskarto vidi un mežonīgo dabu (“Manas planētas rekordi”, “Mežonīgā pasaule”) vadītāju Timofeju Baženovu (“Vienotā Krievija”). Savu pārliecību viņš formulējis diezgan dīvaini – “pareizticīgais darvinists”.

Pirms iesaistīšanās politikā viņš bijis tīģeru un vilku dresētājs. Viņu uzskata par visdrosmīgāko televīzijas raidījumu vadītāju, kurš veidojis pārraides gan par plēsīgiem dzīvniekiem, gan par izdzīvošanu ekstremālos apstākļos. Piemēram, viņš visai Krievijai televīzijā demonstrējis, kā pareizi uz ugunskura cept un ēst žurkas.

Bandītu Pēterburgas zvaigzne Dmitrijs Pevcovs

“Bandītu Pēterburgas” zvaigzne Dmitrijs Pevcovs vēlas atjaunot bēdīgi slavenās padomjlaika piecgades. * (Foto: Vida Press)

Televīzijas seriāla “Bandītu Pēterburga” zvaigzne Dmitrijs Pevcovs (“Jaunie ļaudis”) 2016. gadā tika ierakstīts Latvijas melnajā sarakstā, jo viņš bija agresīvās Krievijas

politikas sludinātājs. Tagad viņš to varēs darīt no Krievijas Valsts domes tribīnes.

Un oriģinālas idejas, ko viņam bīdīt netrūkst. Piemēram, Krievijā aizliegt mikroblogošanas vietni “Twitter” vai atgriezties pie padomju laika plānošanas kārtības un atjaunot piecgadu plānus.

Ozolu mizu fans Pjotrs Tolstovs

Pjotrs Tolstojs aicina miskastē mest aspirīnus, paracetomolus un citus medikamentus un tos aizstāt ar ozolu mizu. (Foto: Vida Press)

Ar visnotaļ skandalozu pagātni izcēlies savulaik populārais televīzijas raidījumu vadītājs Pjotrs Tolstojs (“Vienotā Krievija”), kurš jau iepriekšējā Valsts domes sasaukumā bija likuma par vardarbību noliedzējs. Viņš uzskata, ka vēršanās pret vardarbību ģimenē “no ārienes” to grauj. Pēc visa spriežot, Tolstojs, kurš, starp citu, pēc 25 gadiem laulībā pavadītiem gadiem no savas sievas ir šķīries, uzskata, ka “krievu bābu” teiciens: “Ja sit, tātad mūli” ir balta patiesība.

Vienlaikus, viņš aicina ne tikai pēc būtības legalizēt vardarbību ģimenē, bet arī tradicionālās medicīnas medikamentus aizstāt ar ozola mizu un vilkābeli, kas esot daudz efektīgāki ārstniecības līdzekļi nekā aptiekās nopērkamie.

Prominentā daiļslidotāja Irina Rodņina

Irina Rodņina tandēmā ar Alekseju Ulanovu 1972. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Saporo (Japāna). * (Foto: Vida Press)

Valsts domē iekļuvusi arī viena no pasaules veiksmīgākajām daiļslidotājām Irina Rodņina (“Vienotā Krievija”) – trīskārtējā olimpiskā un desmitkārtējā pasaules čempione.

Viņa izcīnījusi desmit pasaules čempiones titulus pēc kārtas no 1969. līdz 1978. gadam un trīs reizes kļuvusi par olimpisko čempioni (1972., 1976. un 1980. gadā). Panākumus guvusi pāru slidojumos kopā ar Alekseju Ulanovu un Aleksandru Zaicevu. Pēc profesionālās karjeras beigām sākusi trenēt jaunos daiļslidotājus. 1988. gadā uzņemta Starptautiskajā sieviešu sporta slavas zālē un 1989. gadā - Daiļslidošanas slavas zālē. Viņa bija tā, kas iededza olimpisko uguni Soču Ziemas olimpiskajās spēlēs 2014. gada.

Rodņina iekūlusies arī starptautiskos skandālos. Skaļākais no tiem bija 2013. gadā kad viņa savā “Twitter” kontā publicēja ASV tumšādainā prezidenta Baraka Obamas un viņa kundzes fotokolāžu uz banāna fona. Šādu politiķes izgājienu uzskatīja par rasistisku, bet pati Rodņina aizstāvējās savu pozīciju argumentējot ar vārda brīvību.

Vladislavs Tretjaks “kā mūris”

Vienam no visu laiku labākajiem hokeja vārtsargiem Vladislavam Tretjakam kopā ar sievu pieder dzīvoklis Latvijā. (Foto: Vida Press)

Soču olimpisko uguni Rodņina iededza kopā ar vēl vienu Valsts domes deputātu un savas partijas biedru - izcilo krievu hokeja vārtsargu Vladislavu Tretjaku (sargājis Maskavas ACSK un PSRS izlases vārtus), kurš tagad ir Krievijas Hokeja federācijas prezidents.

Viņš tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem vārtsargiem hokeja vēsturē, kurš iekļauts Starptautiskās ledus hokeja federācijas simboliskajā gadsimta izlasē. Tāpat Tretjaks ir pirmais spēlētājs, kurš ir uzņemts Hokeja slavas zālē, nebūdams dzimis un trenējies Ziemeļamerikā.

Deputāta deklarācijā minēts, ka viņam kopā ar sievu pieder dzīvoklis Latvijā.

Ar deviņdesmito gadu mafiju saistītais Vjačeslavs Fetisovs

Krievijas Valsts domnieka krēslā atkal varēsim redzēt titulēto hokejistu Vjačeslavu Fetisovu, kura vārds “trakajos deviņdesmitajos” saistījās ar krievu mafiju. (Foto: Vida Press)

Vēl krievu hokeja godu Valsts domē aizstāvēs Vjačeslavs Fetisovs (“Vienotā Krievija”), kurš tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem hokeja aizsargiem. Daudzus gadus viņš ir bijis PSRS izlases kapteinis. Trīs reizes ticis pie Olimpisko spēļu medaļām — zelts 1984. un 1988. gadā, sudrabs 1980. gadā. Pasaules čempionātos viņam veicies vēl vairāk, jo tur viņš, kopā ar izlasi, ir izcīnījis septiņas zelta, divas sudraba un divas bronzas medaļas; savulaik atzīts par Eiropas labāko spēlētāju un 2001. gadā uzņemts Hokeja slavas zālē.

“Trakajos deviņdesmitajos” Kanādas un ASV presē parādījās publikācijas, ka krievu noziedzīgie grupējumi izspiež naudu no bijušās PSRS valstu spēlētājiem Nacionālajā Hokeja līgā (NHL), apdraudot viņu dzimtenē palikušo ģimenes locekļu dzīvību un veselību. It kā visā tajā bijis iesaistīts arī Fetisovs, ko viņa aģents kategoriski noliedza. Prese ziņoja, ka deviņdesmito gadu pirmajā pusē Fetisovs, kurš tolaik esot sācis nodarboties ar naudas atmazgāšanas biznesu, bijusi viena no labajām rokām Krievijas kriminālajai autoritātei Vjačeslavam Ivankovam (Japončikam).

Boksa kauslis Nikolajs Valujevs

Leģenda vēsta, ka Krievijas Valsts Domes raženākais deputāts Nikolajs Valujevs kailām rokām esot pieveicis vepri. (Foto: Vida Press)

Vēl sportistu kanti Valsts domē atkal aizstāvēs profesionālais krievu bokseris Nikolajs Valujevs (“Vienotā Krievija”), kurš ir smagākais un garākais (213 cm) boksa čempions vēsturē. Savu parlamentārieša karjeru viņš iesāka pirms desmit gadiem un tolaik viņa pirmās rūpes bija nomainīt krēslu parlamenta sēžu zālē, lai tas varētu ietilpināt raženā vīra augumu.

Valujevs profesionālā boksera karjeru uzsāka 1993. gadā, pakāpeniski iegūstot visus iespējamos titulus – viņš vispirms kļuva par Krievijas, bet pēc tam par Āzijas un pasaules čempionu. Sportista aizraušanās ir medības uz briežiem, pīlēm un vepriem. Klīst runas, ka Valujevs medībās netālu no Sanktpēterburgas kailām rokām nogalējis vepri.

Katrā ziņā nevajag trāpīties ceļā Valujevam, jo tas var beigties bēdīgi. Tā, piemēram, pirms 15 gadiem viņš pamatīgi iekaustīja Sanktpēterburgas sporta pils “Spartaks” apsargu Juriju Sergejevu, kurš bokserim aizrādīja, ka nepiedienas auto novietot autobusa pieturā, jo tas ir pretrunā satiksmes noteikumiem. Sergejevam tika ielauzts galvaskauss un cietušā tiesāšanās par kompensācijas saņemšanu ilga pāris gadus.

Murgainais Vitālijs Milonovs

Vitālijs Milonovs ievērību izpelnījies ar savu ekstrēmismu un murgainajiem izlēcieniem. (Foto: Vida Press)

Vēl viens skandālists Krievijas Valsts domē ir Vitālijs Milonovs (“Vienotā Krievija”), kurš ir centies par homoseksuālisma propagandu tiesā iesūdzēt Lēdiju Gagu, Madonnu un grupu “Rammstein”. Tāpat viņš nesekmīgi centies Krievijā aizliegt gan mūzikas kanālu MTV, gan ūdenspīpes, jo tieši tās ir lietas, kas Krievijas jaunatni pieradina pie narkotikām un homoseksuālām attiecībām.

Pirms kļūšanas par parlamentārieti Milonovs bija Sanktpēterburgas domes deputāts un visas valsts mērogā izpelnījās ievērību ar to, ka bija pirmais Krievijas ziemeļu galvaspilsētas deputāts, kura atstādināšanai tika rīkotas plašas akcijas, kuras atbalstīja kultūras un mākslas darbinieki. Protestu iemesls: Milonova absurdās iniciatīvas un murgainie izlēcieni.

Milonovs nekautrējas leksikā izmantot “mātes vārdus”, piemēram, ukraiņus saucot par “cūkām” (tas ir vēl pieklājīgais izteiciens). Tomēr Putina varas partijas pārstāvim līdz šim veiksmīgi izdevies atvairīt visus uzbrukumus ekstrēmismā un nekas viņam nav traucējis kāpt pa politiskās karjeras kāpnēm.

Saistītās ziņas Par ko Krievijas Valsts domes vēlēšanās balsojuši Latvijā dzīvojošie kaimiņvalsts pilsoņi? Tik liels saišķis, ka ar grūtībām iemet urnā. Kā Krievijā norit Valsts domes vēlēšanas? Krievijā sākušās Valsts domes vēlēšanas

Šie ir tikai daži no skandalozākajiem Krievijas Valsts domes jaunā sasaukuma deputātiem. Starp viņiem netrūkst arī citu slavu ieguvušas personības: bēdīgi slavenā Krievijas TV kanāla “Rossija” propagandas raidījuma vadītājs Jevgēņijs Popovs, kalnu slēpošanas leģenda Jeļena Vjalbe, populārā humora raidījuma “Jautro un atjautīgo klubs” (KVN) zvaigzne Sangadži Tarbajevs, ASV cietumā par spiegošanu sēdējusī Marija Butina un citi.