No 10 218 nelegālajiem imigrantiem, kas kopš 19.septembra atgriezušies Haiti, 7621 cilvēks atgriezās no ASV, bet 1194 no Kubas un 797 no Bahamām. 19% no šiem migrantiem bija bērni.

ANO Starptautiskā Bērnu fonda (UNICEF) pārstāvis Haiti tviterī norādīja, ka sestdien simtiem Haiti pilsoņu izraidīti no Kubas ar sešiem avioreisiem. Šie migranti bija mēģinājuši sasniegt ASV pilsētu Maiami ar laivu septembra sākumā. Viņu vidū ir daudz bērnu un daļa no tiem ir novārdzināti, jo cieš no nepietiekama uztura.

UNICEF pārstāvis atklāja, ka vairums no šiem migrantiem ir no Haiti dienvidrietumiem, kas 14.augustā cieta zemestrīcē, kurā dzīvību zaudēja vairāk nekā 2200 cilvēku.

Haiti tiek uzskatīta par nabadzīgāko valsti Rietumu puslodē. Valsts atrodas smagā krīzē pēc vairākām secīgām dabas katastrofām, un tajā valda politiskā nestabilitāte pēc prezidenta Žovenela Moiza slepkavības 7.jūlijā.

Daudzi Haiti pilsoņi pirms gadiem emigrēja uz Brazīliju un Čīli, bet diskriminācijas un iespēju trūkuma dēļ šajās valstīs, kā arī cerot uz iekļūšanu ASV pēc Džo Baidena stāšanās prezidenta amatā, daudzi nolēma doties bīstamajā ceļā uz Savienotajām Valstīm. Taču daudzi migranti šajā ceļā iestrēguši uz robežām.

Saistītās ziņas “Metallica” ziedo 50 000 ASV dolāru Haiti zemestrīces seku mazināšanai Savās mājās nogalināts Haiti prezidents Džovenels Moise Dominikāna plāno celt mūri, lai samazinātu nelegālo imigrāciju no Haiti