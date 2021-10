Vakcinācijas pasaules hronika. Interesanti un būtiski fakti par potēšanos šonedēļ

To izstrādā Helsinku universitāte un Austrumsomijas universitāte. Paredzams, ka deguna vakcīna galvenokārt kalpos kā revakcinācija cilvēkiem, kuri jau saņēmuši divas devas vai ir izslimojuši Covid-19.

Jaunzēlande no novembra aizliegs iebraukt ārzemniekiem, kuri nav vakcinēti. Tas attieksies uz visiem, kas sasnieguši 17 gadu vecumu, nav Jaunzēlandes pilsoņi un nav pilnībā vakcinēti. Lidsabiedrība "New Zealand Airways" no februāra starptautisko reisu lidmašīnās neielaidīs pasažierus, kuri nebūs pilnībā vakcinēti. Jaunzēlandē pilnībā vakcinēti ir 46% iedzīvotāju.

Pakistānā aizliegts iekšzemes reisu lidmašīnās un vilcienos uzņemt nevakcinētus pasažierus, nevakcinētajiem arī liegts apmeklēt tirdzniecības centrus un restorānus. Līdz šim vismaz vienu vakcīnas devu Pakistānā saņēmuši 80 miljoni – puse pieaugušo. Valdība vēlas panākt, ka līdz gada beigām pilnībā ir vakcinēti tikpat. Pakistānā ir izplatīta skepse par vakcināciju, īpaši lauku apvidos, ko cita starpā sekmē baumas, ka tā ir Rietumu sazvērestība, lai cilvēkus sterilizētu.

Modes nams "Valentino" piedāvā Itālijā ražotas kapučjakas vakcinētajiem un visu peļņu no tām ziedos UNICEF, kas izplata vakcīnas trūcīgajās valstīs programmas "Covax" ietvaros. Melnos hūdijus ar sarkanu uzrakstu (V) Vaccinated sākotnēji radīja Losandželosas kompānija "Cloney". Cena ir augsta – 650 eiro.

"Johnson&Johnson" vakcīnu vislabāk tomēr injicēt divreiz, atzinis pats uzņēmums. Pagaidām potē tikai vienu tās devu.

Slovēnijā apturēta vakcinācija ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kamēr eksperti izmeklē, vai pastāv saikne starp jaunas sievietes nāvi pēc insulta un poti divas nedēļas pirms tam. Tas ir otrais nopietnais gadījums, kas varētu būt saistīts ar šīs vakcīnas blakusparādībām. Slovēnijā šo vakcīnu saņēmuši aptuveni 120 000 cilvēku, un veselības ministrs Janezs Poklukars uzsver, ka sniegtais labums joprojām atsver riskus.