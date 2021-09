Zēna rituālā nogalināšana: 20 gadus senu slepkavību joprojām uzskata par Londonas lielāko mistēriju

Otrdien Metropolitēna policija vērsās pie sabiedrības ar aicinājumu "būt drosmīgiem" un sniegt jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt viņiem šo lietu atrisināt. Zēna identitāte joprojām ir noslēpums – viņš bija pazīstams kā "Ādams". Šo vārdu viņam iedeva detektīvi.

Gadu gaitā ir notikuši vairāki aresti, taču nevienam nav izvirzīta apsūdzība par bērna nogalināšanu. "BBC News" seko šai lietai no tās pirmsākumiem. Žurnālisti devās uz vietu, kur pēc viņu domām zēns piedzima, lai noskaidrotu, kas īsti notika.

Zēna līķi Temzā atrada nejaušs garāmgājējs. Eidens Minters gāja pāri tiltam Londonas centrālajā daļā uz biznesa tikšanos. Tas notika tikai 10 dienas pēc 9. septembra uzbrukumiem ASV, un pilsēta joprojām bija dīvaini klusa.

Tās ir atmiņas, ar kurām Eidens dzīvo līdz pat šai dienai: "Es domāju par viņu. Es to nekad neaizmirsīšu, kamēr vien dzīvošu." Melnās ādaskrāsas zēns ūdenī bija vismaz desmit dienas. Viņam bija pārgriezta rīkle.

Rokas, kājas un galva bija amputētas un nekad netika atrastas. Nebija nekādu pazīmju, kas liecinātu par seksuālu vardarbību. Uz ķermeņa atradās vien oranži šorti. "Kids and Company" firmas šorti šādā krāsā un izmērā bija atrodami vien dažos Vācijas veikalos.

Detektīvs Niks Čalmerss bija viens no lietā norīkotajiem policistiem. Šis bija dīvainākais un sarežģītākais gadījums viņa karjerā. Gandrīz nedēļu pēc līķa atrašanas detektīvi lūdza sabiedrības palīdzību. Informāciju sniedza vismaz 60 cilvēki, taču bez rezultātiem.

Detektīvi veica bezprecedenta soli - deva zēnam vārdu, un par informāciju, kas novestu pie notiesājoša sprieduma, solīja atlīdzību 50 000 sterliņu mārciņu apmērā.

Testi liecināja, ka Ādams bijis vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem, bet īsi pirms nāves dzīvojis Āfrikā. Viņa kuņģī tika atrastas klepus sīrupa paliekas.

Ja viņš nejutās labi, vai tie, kas viņu nogalināja, bija pietiekami norūpējušies, lai viņam iedotu zāles? Vai arī viņi to izmantoja, lai pirms slepkavības padarītu viņu miegainu?

Eksperti bija vienisprātis, ka tā bija rituāla slepkavība.

Daži uzskatīja, ka tā bija viena no retajām Dienvidāfrikas rituāla slepkavībām, kad upura ķermeņa daļas tiek atdalītas un izmantotas kā "zāles" klientam, piemēram, lai nodrošinātu veiksmi biznesa darījumā.

2002. gada jūlijā sociālos darbiniekus Glāzgovā satrauca divu meiteņu drošība. Viņas dzīvoja kopā ar savu māti, aptuveni 30 gadus vecu āfrikānieti vārdā Džoisa. Darbinieki viņas mājās atrada dīvainus, rituālistiskus priekšmetus.

Turpat tika atrastas drēbes no tās pašas firmas "Kids and Company". Tās bija tādā pašā izmērā, kā Ādama oranžie šorti. Sieviete tika arestēta. Likumsargi bija pārliecināti, ka viņa ir svarīga daļa no lietas.