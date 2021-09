Pa ceļam uz bāru Londonā nogalināta jauna skolotāja. Vai Lielbritāniju plosa femicīda epidēmija?

Lielbritānija pēdējā laikā sastopas ar pret sievietēm vērstas vardarbības pieaugumu, daudziem sabiedrībā nebaidoties notiekošo valstī saukt pat par femicīda epidēmiju.

Ar terminu femicīds apzīmē sieviešu un meiteņu nogalināšanu dzimuma dēļ.

Kas notika ar Sabīnu?

Londonas Metropolitēna policija ceturtdien paziņoja, ka Sabīna no mājām Griničas rajonā izgāja pagājušajā piektdienā, 17. septembrī, īsi pirms pulksten 20.30. Izmeklētāji uzskata, ka viņa gājusi cauri Keitoras parkam uz bāru Peglera laukumā, kur bija norunājusi tikties ar draugu.

Tiek uzskatīts, ka viņa noslepkavota parkā. Sabīnas līķis tika atrasts nākamās dienas pēcpusdienā netālu no tuvējā kopienas centra. To atrada nejaušs garāmgājējs.

Izmeklētāji Keitoras parkā, kur tika atrasts Sabīnas līķis (Foto: ZUMAPRESS.com)

"Sabīnas gājienam vajadzēja ilgt nedaudz vairāk par piecām minūtēm, bet viņa tā arī nesasniedza savu galamērķi," sacīja galvenais inspektors Džo Geritijs, piebilstot: "Mēs zinām, ka sabiedrība ir šokēta par šo slepkavību - tāpat kā mēs - un mēs izmantosim visus mums pieejamos resursus, lai atrastu par slepkavību atbildīgo personu."

Geritijs aicināja atsaukties ikvienu, kurš minētajā laikaposmā bija parka teritorijā. Sakarā ar notikušo ticis aizturēts kāds 40 gadu vecs vīrietis, kurš gan vēlāk atbrīvots.

Sabīnas brālēns Zubels Ahmeds trešdien medijam "ITV News" sacīja, ka ģimene joprojām nav atguvusies no šoka. Ziņas par Sabīnas nāvi tuviniekus sagrāvušas.

Sabīna strādāja par skolotāju Lūishemas pamatskolā Londonas dienvidaustrumos. Ahmeds māsīcu raksturoja kā "pašu laipnāko, gādīgāko personu". "Es nesaprotu, kā kāds to varēja izdarīt, es tiešām nesaprotu. Tas ir milzīgs zaudējums mūsu ģimenei," viņš sacīja.

Pie Keitoras parka Sabīnas piemiņai gulst ziedi (Foto: SWNS/Scanpix)

Sāras Everardas slepkavības atskaņas

Sabīnas Nesas slepkavība notikusi vien sešus mēnešus pēc šausminošā gadījuma ar 33 gadus veco Sāru Everardu, kuru savā automašīnā ievilināja un pēc tam nogalināja policijas darbinieks.

Everarda pazuda pēc tam, kad 3. martā izgāja no drauga mājas Klephemā, Londonas dienvidos. Viņas līķis tika atrasts pēc nedēļas. Viņas slepkava, strādājošs policists, atzina savu vainu Sāras nolaupīšanā, izvarošanā un slepkavībā.

39 Foto Policisti meklē pavedienus Sāras Everardas pazušanas un iespējamās slepkavības lietā +35 Skatīties vairāk

Notikušais pamatīgi satrauca Lielbritānijas iedzīvotājus, īpaši sievietes, kurām policija pat ieteica vienām nedoties ārpus mājas.

Pēc notikušās traģēdijas tūkstošiem sieviešu izgāja ielās, lai ar svecēm un ziediem pieminētu bojā gājušo Sāru Everardu un solidarizētos pieredzē par gadījumiem, kad viņas pašas saskārušās ar vardarbību un seksuālu uzmākšanos publiskajā telpā.

32 Foto Sāra Everarda - protesti; policija strādā nozieguma vietā; piemiņas pasākumi +28 Skatīties vairāk

Viena mirusī katras trīs dienas

No 2019. gada marta līdz 2020. gadam Lielbritānijā nogalinātas vairāk nekā 200 sievietes, liecina Lielbritānijas Nacionālā statistikas biroja un Skotijas valdības dati.

Organizācija "Femicide Census", kas seko lietām par pret sievietēm un meitenēm vērstu vardarbību, norāda, ka Apvienotajā Karalistē katras trīs dienas notiek gadījumi, kad vīrietis nogalina sievieti.

Organizācija apgalvo, ka Lielbritānijas valdības stratēģija šādas vardarbības ierobežošanai "apkaunojoši ignorē" femicīda upurus, turklāt gadījums ar Sabīnu Nesu neesot tik skaļi atspoguļots presē, jo viņa ir tumšādaina.

"Femicide Census" dati liecina, ka Lielbritānijā desmit gadu laikā - no 2008. līdz 2018. gadam - nogalinātas 1425 sievietes. Lielāko daļu (62%) no slepkavībām veicis sievietes esošais vai bijušais partneris, savukārt 15% sieviešu nogalināja pazīstami vīrieši. Katru divpadsmito (8%) no slepkavībām izdarījuši svešinieki.

Londonas mērs Sadiks Hans ceturtdien televīzijā norādīja, ka ir pienācis laiks "padarīt misogīniju par naida noziegumu".