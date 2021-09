Pašnāvība, bet kā slepkavība: jauns pavērsiens skaļajā ASV advokātu ģimenes lietā

Laivas avārija

Murdo ģimenes nepatikšanas - vismaz sabiedrības acīs - sākās 2019. gada februārī.

Aleksa Murdo jaunākais dēls Pols kopā ar pieciem draugiem devās izbraucienā ar tēva motorlaivu, kad tā avarēja, ietriecoties tiltā. Viens no pasažieriem negadījumā tika izmests no laivas. Nedēļu vēlāk tika atrasts viņa līķis.

Trīs no klātesošajiem policijai skaidroja, ka laivu vadīja Pols, kamēr cits no pasažieriem to noliedza, par vadītāju identificējot citu personu.

Izmeklētāji, pārmeklējot laivu, atrada tajā alkoholiskos dzērienus. Pols tika apsūdzēts par laivas vadīšanu reibumā, izraisot vienas personas nāvi.

Viņš savu vainu neatzina un gaidīja tiesu, kad viņu pašu piemeklēja traģēdija.

Sievas un dēla slepkavības

7. jūnijā ārkārtas dispečeri saņēma izsaukumu no satrauktā 53 gadus vecā Aleksa Murdo.

Viņš stāstīja, ka ieradies ģimenes īpašumā, kur atradis sievas Megijas un dēla Pola līķus.

52 gadus vecā Megija bija vairākkārt sašauta ar pusautomātisko šauteni, bet 22 gadus vecais Pols - divas reizes sašauts ar bisi. "Vai viņi elpo," pa telefonu jautājis dispečers, uz ko saņemta noraidoša atbilde.

Šausmīgā aina norādīja uz diviem šāvējiem, un dažiem radās jautājums, vai traģēdija nav saistīta ar ģimenes juridisko vēsturi, jo Murdo vairākās paaudzēs ir bijuši ietekmīgi juristi.

Tikmēr Pola radinieki telekanālam "ABC News" norādīja, ka viņš pēc negadījuma ar laivu saņēmis draudu vēstules. Savukārt Alekss pilnībā noliedza savu vainu slepkavībās, kas, jāteic, ka joprojām nav atrisinātas.

"Mans brālis mīlēja Megiju un Polu par visu visvairāk uz šīs pasaules. Varu galvot, ka viņam nav nekāda sakara ar šīm slepkavībām," "ABC News" iepriekš norādīja Aleksa brālis Rendijs Murdo.

Slepkavības noveda advokātu ģimeni visas valsts uzmanības centrā. Tās ir mulsinājušas policiju, kura sākusi pārbaudīt arī divus citus nāves gadījumus.

Jaunieša ķermenis uz lauku ceļa

Jūnijā, pārbaudot Aleksa Murdas sievas un dēla nāvi, izmeklētāji negaidīti nāca klajā ar pārsteidzošu paziņojumu, ka atsāk izmeklēšanu par 19 gadus vecā Stīvena Smita nāvi, kura līķis tika atrasts 2015. gada 8. jūlijā uz lauku ceļa netālu no Murdo īpašuma.

Smitam bija liels galvas ievainojums, un policija sākotnēji uzskatīja, ka viņu notriecis transportlīdzeklis. Neviens aizdomās turamais tolaik netika apsūdzēts.

Varas iestādes nav atklājušas, tieši kāda informācija likusi atsākt Smita nāves izmeklēšanu. Tiesa, zināms, ka Aleksa Murdo vecākais dēls Basters un Stīvens bija klasesbiedri.

Pašnāvība, bet kā slepkavība

4. septembrī Alekss Murdo piezvanīja neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, skaidrojot, ka netālu no savas mājas kāda nezinama persona viņu ir sašāvusi galvā.

"Murdo ģimene ir cietusi vairāk nekā jebkurš varētu iedomāties," teica viņa pārstāvis, lūdzot privātumu advokāta atveseļošanās laikā.

Tomēr nedēļu vēlāk Murdo atzinās, ka viņš bija sarunājis bijušo klientu - 61 gadu veco Kērtisu Edvardu Smitu, lai tas viņu nošauj, cerībā, ka viņa vienīgais vēl dzīvais dēls Basters saņems tēva dzīvības apdrošināšanas naudu 10 miljonu ASV dolāru jeb 8,5 miljonu eiro apmērā.

Viņš paskaidrojis, ka pēc visa notikušā vairs nav vēlējies dzīvot, bet vienlaikus gribējis nodrošināt materiālo pusi Basteram.

Mājkalpotājas liktenīgais kritiens

Dienvidkarolīnas Tiesībaizsardzības nodaļa arī paziņoja, ka tā sāk kriminālprocesu par mājkalpotājas Glorijas Saterfīldas nāvi, kura Murdo ģimenē bija nostrādājusi vairāk nekā 20 gadu.

Tika ziņots, ka 57 gadus vecā Saterfīlda 2018. gadā nokrita Murdo īpašumā. Vēlāk tajā pašā mēnesī viņa no gūtajām traumām mira.

Sievietei netika veikta autopsija. Miršanas apliecībā tika atzīmēts, ka viņa mirusi no dabīgas nāves, lai arī netika veikta nekāda izmeklēšana par gūtajām traumām.

Nonāk rokudzelžos

Aleksam Murdo šobrīd ir izvirzītas apsūdzības par apdrošināšanas krāpšanu un nepatiesa ziņojuma iesniegšanu policijai. Viņa advokāta licence ir apturēta.

"Tas ir tik traks notikumu pavērsiens," norādījis Čārlstonas advokāts Anastopuls. "Cilvēki, kas Murdo ģimeni pazīst, ir ārkārtīgi šokēti. Viņš bija cienījams advokāts."

Murdo advokāti norādījuši, ka viņu klients nav bez vainas, bet esot jāņem vērā, ka viņam ir opiātu atkarība.

Murdo tika arestēts aizvadītajā nedēļā. Notiesājoša sprieduma gadījumā viņam draud 20 gadu cietumsods.