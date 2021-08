Laika ziņu vadītājs, knapi turoties kājās, vadīja tiešraidi, bet fonā esošais cilvēks viņu atmaskoja

Sociālajā tīklā "Twitter" popularitāti iemantojis "The Weather Channel" uzņemtais materiāls, kur meteorologs Džims Kantors tiešraides laikā aktīvi "cīnījās" ar stihiju. Viņš cenšas noturēt līdzsvaru, slēpj seju zem cepures un kļūst skaidrs, ka apkārt plosās milzīgi vēji un lietusgāzes, ja tikai nebūtu kāda nianse.

Kamēr Džims kameras priekša cieš, aiz viņa stāvošais vīrietis, kurš tērpies džinsos un t-kreklā, nebūt neieņem piesardzīgu pozu un neizvairās no spēcīgā vēja.

Vīrietis fonā met ritentiņu, kamēr laika ziņu vadītājs vada tiešraidi un ar grūtībām cenšas nostāvēt kājās. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Bet ar to absurdā situācija nebeidzās. Otrajā video, kas nofilmēts pēc pāris sekundēm, fonā esošais vīrietis veic laika apstākļiem neatbilstošu kustību un akrobātiskā veidā izmeta ritentiņu.



Pēc tam akrobāts pieceļas un lēnām izskrien no kadra. It kā svešinieks darīja visu, lai parādītu, ka Kantors nepārprotami pārspīlē un maldina skatītājus.



Tomēr pilnīgi iespējams, ka reportieris netēlo, bet fonā esošais vīrietis ir supervaronis. Viesuļvētra "Ida" svētdien, virzoties no Meksikas līča puses, sasniegusi ASV Luiziānas štata krastu kā ceturtās kategorijas orkāns, laupot dzīvību vienam cilvēkam un atstājot bez elektroapgādes gandrīz miljonu mājsaimniecību. Vētras dēļ visa Ņūorleāna svētdien palika bez elektrības, un Batonrūžas tuvumā, kokam uzgāžoties mājai, gāja bojā viens cilvēks.



Ņūorleānā, kur dzīvo aptuveni 400 000 cilvēku, pagaidām elektrību ražo tikai rezerves ģeneratori.



Kompānija "Entergy" ziņo, ka vētra bojājusi visas astoņas līnijas, ka apgādā pilsētu ar elektroenerģiju.



Vēja ātrums brāzmās sasniedza 240 kilometrus stundā (67 metrus sekundē), bet, pēc Luiziānas sasniegšanas, "Ida" pakāpeniski zaudē spēku. Pašreiz tā uzskatāma par otrās kategorijas orkānu, brāzmām sasniedzot ātrumu 175 kilometrus stundā (48 metrus sekundē).



Nacionālais Viesuļvētru centrs (NHC) iepriekš brīdināja, ka tik spēcīga viesuļvētra var izraisīt katastrofālus postījumus, paisuma uzplūdus, spēcīgas lietavas un plūdus.



Luiziānā bez elektroapgādes palikušas aptuveni 996 000 mājsaimniecību, bet kaimiņu štatā Misisipi vēl aptuveni 36 000.

ASV prezidents Džo Baidens brīdinājis, ka var paiet vairākas nedēļas līdz izdosies pilnībā atjaunot elektroapgādi.

"Ida" virs Luiziānas nonākusi tieši 16 gadus pēc tam, kad štatu sasniedza postošā viesuļvētra "Katrīna".

Viesuļvētrā "Katrīna" dzīvību zaudēja vairāk nekā 1800 cilvēku, tika nodarīti katastrofāli postījumi, Ņūorleānā un tās apkārtnē izraisījās plaši plūdi.



Meteorologi prognozē, ka "Ida" turpinās zaudēt spēku, vētras centram virzoties uz Batonrūžu, bet joprojām, visticamāk, būs vismaz pirmās kategorijas orkāns.



Vairākos reģionos noteiktas komandantstundas, lai panāktu, ka cilvēki, kas nav evakuējušies, paliek mājās un nedodas laukā.