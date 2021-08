Erdogans pēc pirmajām sarunām ar talibiem Kabulā: "Mēs pieņemsim lēmumu, kad valdīs miers"

Sarunas notikušas Kabulas lidostas militārajā sektorā, kur šobrīd izvietota Turcijas vēstniecība.

"Mums bija mūsu pirmās sarunas ar talibiem, kas ilga trīsarpus stundas," žurnālistiem sacīja Erdogans.

"Ja tas būs nepieciešams, mums būs iespēja atkal vest šādas sarunas."

"Viņi sacīja: mēs uzturēsim drošību, jūs organizējiet [lidostas] darbu. Mēs šajā jautājumā vēl neesam pieņēmuši lēmumu," atzina Erdogans. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Reaģējot uz pārmetumiem paša valstī par Turcijas sadarbību ar kaujinieku grupējumu, Erdogans skaidroja, ka Ankarai "nav tādas greznības", lai nestabilajā reģionā varētu atļauties stāvēt dīki malā.

"Nevar zināt, kāds ir viņu nākotnes redzējums vai kāds ir mūsu nākotnes redzējums bez sarunām. Kas ir diplomātija, mans draugs? Šī ir diplomātija," sacīja Erdogans.

Turcija bija plānojusi nodrošināt stratēģiskās Kabulas lidostas darbu un to apsargāt, tomēr trešdien tā sāka izvest karaspēku no Afganistānas, kas tiek interpretēts kā Ankaras atteikšanās no šiem plāniem.

Talibi tagad paši vēlas pārraudzīt lidostas drošības jautājumus, bet piedāvā Ankarai pārzināt loģistiku, sacīja Erdogans.

Līdzās Kabulas lidostai ceturtdien teroristu pašnāvnieku sarīkotie sprādzieni, kuros nogalināti 85 cilvēki, arī 13 ASV karavīri, vēlreiz pievērš uzmanību jautājumam, kā lidostas drošība tiks uzturēta, norādīja prezidents.

"Mēs pieņemsim lēmumu, kad valdīs miers."

Atbilstoši pašreizējam plānam pēdējie ASV karavīri, kas šobrīd apsargā lidostu, Kabulu pametīs 31.augustā.

Kā ziņots, ceturtdien tieši līdzās Kabulas lidostai notika divi teroristu pašnāvnieku sarīkoti sprādzieni, kuros tika nogalināti vismaz 85 cilvēki, arī 13 ASV karavīri.

Atbildību par sprādzienu sarīkošanu uzņēmies teroristu grupējums "Islāma valsts".

Noslēdzoties ASV un citu ārvalstu militāro kontingentu izvešanai no Afganistānas, talibi šomēnes izvērsa vispārēju uzbrukuma operāciju un īsā laikā savās rokās sagrāba teju visu valsts teritoriju, bet 15.augustā viņu rokās krita arī Kabula.

Talibu kontrolē vienīgi nav nonākusi Pandžšīras province, kur talibu oponenti izveidojuši pretošanās centru pret radikālo islāmistu režīmu.