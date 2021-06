"Tas mani ieinterisēja – fakts, ka neviens par to nerunā," saka dokumentālās filmas par Sofijas slepkavību veidotājs Džims Šeridans, kurš lietu izmeklē jau vairākus gadus.

Sofiju 1996.gada decembrī – divas dienas pirms Ziemassvētkiem – atrada nosalušu pie savas brīvdienu mājas netālu no Šūlas.

39 gadus vecā sieviete bija precējusies ar slavenu franču filmu veidotāju Danielu Toskānu. Vienas no viņa filmas nosaukumiem - "Viņa sieva un viņas mīļākais".

Galvenais aizdomās turamais slepkavībā angļu žurnālists Ians Beilijs, kurš dzīvoja dažu kilometru attākumā un bija pirmais notikuma vietā, pirmo reizi tika nopratināts 1997.gada februārī.

Nekas nesaistīja viņu ar notikušo un īru policija vīrietim neizvirzīja apsūdzības slepkavībā. Tomēr 2019.gadā Francijā bez viņa klātbūtnes Beilijs notiesāts, piespriežot 25 gadus cietumā.

Francijas varasiestādes atkārtoti lūgušas izdot Beiliju, taču nesekmīgi. Viņš joprojām dzīvo Rietumkorkā un saglabā savu nevainīgumu.

Jaunajā dokumentālajā filmā "Murder At The Cottage: The Search For Justice For Sophie" parādīti iepriekš neredzēti materiāli un jaunas intervijas, ieskaitot ar Beiliju.

Filmas autors Šeridans norāda, ka runāt kameras priekšā piekritis tikai viens vietējais iedzīvotājs. Šeridans atklāj, ka iepazīstot Sofiju caur sarunām ar viņas ģimenes locekļiem, "daudz kas ir tīts noslēpumā".

"Viņas attiecības ar vīru bija sarežģītas," secinājis filmas autors. Sofijas vīrs Daniels, kurš nomira 2003.gadā, atradās Francijā, kad viņa tika nogalināta.

Šeridans intervējis arī Sofijas dēlu Pjēru Luisu, kuram bija 15 gadi, kad viņa māte nomira un, kurš ir par "simts procentiem pārliecināts," ka slepkavību izdarījis Beilijs.

Tomēr īru filmas veidotājs uzskata, ka neviens nav notiesāts par Sofijas slepkavību, jo "policija pievērsusi uzmanību tikai Beilijam".

Filmas veidotājs uzskata, ka Beilijam būtu jāstājas tiesas priekšā Īrijā, vai arī būtu jāatjauno slepkavības izmeklēšana.