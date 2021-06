Līderu tikšanās būs trīs daļās. Vispirms saruna šaurā lokā, bet pēc tam sarunas paplašinātā sastāvā, un tajās būs neliels pārtraukums, sacīja amatpersona.

Uz precizējošu jautājumu, vai prezidentiem būs "tete-a-tete" sarunas, Ušakovs sacīja: "Nē. Šaurais sastāvs."

Šajā sarunu posmā ar prezidentiem kopā būs Krievijas un ASV ārlietu resoru vadītāji Sergejs Lavrovs un Entonijs Blinkens.

Piekritis tam, ka formāts "viens pret vienu" izmantots agrākajās Krievijas un ASV līderu sarunās, arī laikā, kad ASV prezidenta amatu ieņēma Baraks Obama, Ušakovs norādīja, šoreiz viss ir atkarīgs no pašiem prezidentiem.

"Kā prezidenti nolems, daudz kas ir atkarīgs no viņiem, bet sarunas sāksies šaurā sastāvā. Bet, kas attiecas uz to, vai prezidenti gribēs atiet malā un parunāt "tete-a-tete", es nezinu, tas ir atkarīgs no viņiem," sacīja Kremļa pārstāvis.

Pēc sarunu noslēguma prezidenti katrs atsevišķi runās ar preses pārstāvjiem.

Šī būs pirmā Baidena un Putina tikšanās kopš Baidena stāšanās ASV prezidenta amatā. Tiesa gan, līderi ir tikušies 2011.gadā, kad Baidens ieņēma viceprezidenta amatu.

Krievijas un ASV prezidenti šogad divas reizes ir runājuši pa telefonu.