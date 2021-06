Georgs Trons joprojām saglabā municipālās padomes un reģionālās likumdevēju sapulces deputāta statusu. (Foto: AFP/Scanpix)

Francijā amatu beidzot zaudē par izvarošanu notiesātais mērs

Pasaulē Jauns.lv / LETA

Pēc mēnešiem ilgā spiediena un kritikas no sieviešu tiesību aizstāvju puses beidzot oficiāli no amata atcelts par izvarošanu notiesātais Dravejas mērs, kas turpināja pilsētu vadīt arī no cietuma.