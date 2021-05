Viena no Krievijas mūsdienu izcilākajām aktrisēm Čulpana Hamatova kritusi Kremļa propagandistu nežēlastībā, jo nopirkusi māju Latvijā un sākusi kritizēt Vladimiru Putinu. (Foto: Scanpix/TASS)

Krievijas teātra dīva Čulpana Hamatova kritusi Kremļa propagandistu nežēlastībā: tagad viņa Putina vietā slavē Latviju

Pasaulē Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Viena no Maskavas izcilākā teātra “Sovremeņņik” vadošajām aktrisēm Čulpana Hamatova, kura pirms dažiem gadiem vēl bija kvēla Vladimira Putina atbalstītāja, nu pārgājusi Kremļa opozīcijas rindās un ir skarba Putina režīma kritiķe. Tāpat viņa sev nopirkusi māju Amatciemā un ieguvusi uzturēšanās atļauju Latvijā. Viņa arī vienlaikus paziņojusi, ka Krievijā radošiem cilvēkiem nav brīvības un tādēļ raugās uz Rietumu pusi. Par to viņa izpelnījusies Kremļa propagandas kanālu uzbrukumus, kas viņu mudina pēc iespējas ātrāk aizvākties no Krievijas.