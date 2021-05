ES komisāre norāda, ka notiek darbs ar Tunisiju un Lībiju pie līgumiem migrantu lietā

Itālijā no Lībijas un Tunisijas turpina ierasties arvien liekāks nelegālo migrantu skaits, un Roma mudinājusi citas ES valstis sniegt palīdzību šīs problēmas risināšanā.

Brisele strādā pie tā, lai šovasar organizētu "brīvprātīgās palīdzības tīklu", līdz migrantu sadalīšanas lietā tiek panākta vienošanās par pastāvīgu ES risinājumu, Itālijas laikrakstam "La Repubblica" sacīja Johansone, vienlaikus norādot, ka "mēs arī strādājam pie tā, lai bloķētu izceļošanu".

Cita starpā ES cenšas sarunu ceļā līdz gada beigām panākt ar Tunisiju jaunu vienošanos.

"Es būšu Tunisijā, lai strādātu pie globālas vienošanās, kas no vienas puses ļaus valstij atgūties no koronavīrusa izraisītās smagās ekonomikas krīzes, bet, no otras puses, nodrošinās resursus cīņai ar cilvēku kontrabandistiem," laikrakstam sacīja komisāre.

"Būs Eiropas finansējums ekonomikai, investīcijām un nodarbinātībai, bet Tunisijas varasiestādes iesaistīsies robežu uzraudzībā, uzņemot atpakaļ savus pilsoņus, kas devušies uz Eiropu, un tos ārzemniekus, kas nav bēgļi, repatriētu uz viņu valstīm," viņa piebilda.

ES arī ved sarunas ar premjerministra Abdulhamida Dbeibas Lībijas valdību par jaunu vienošanos attiecībā uz migrāciju no Lībijas krastiem, sacīja Johansone.

"Es neuzskatu, ka mums būtu jāgaida līdz decembra vēlēšanām," viņa piebilda.

